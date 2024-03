Dimensão da pista fez adiar o início dos voos da companhia Fly Angola para a ilha do Príncipe

Inicialmente prevista para 3 de Março, foi adiada a operação da Fly Angola para a ilha do Príncipe.

Através de um comunicado, a companhia aérea justifica a decisão com as dimensões da pista do aeroporto regional. Sublinha que foi informada que a pista tem um comprimento de 1750 metros, mas constatou que mede apenas 1320 metros, abaixo do mínimo requerido para a operação da aeronave embraer 145.

As reações das autoridades regionais não se fizeram esperar.

«O aeroporto tem 1750 metros de comprimento e 30 de largura e é da responsabilidade da Fly Angola justificar porquê que eles dizem que o aeroporto só tem 1320 metros. Nós mandamos todas as documentações que eles pediram, eles têm, as autoridades também têm» disse José Luís Umbelina, diretor de operações do aeroporto regional.

As informações sobre a dimensão da pista, segundo o governo regional, são fidedignas.

«As informações são oficiais, até no google podem pesquisar e irão encontrar também as mesmas informações. Não sabemos o porquê desta comunicação desfazendo a informação técnica original que é do aeroporto e que é dado oficial» disse Carlos pinheiro, secretário regional das infraestruturas.

No meio da contradição, o diretor de operações do aeroporto regional deixou um apelo à Fly angola. «Não comprometa o nome das nossas instituições».

Polémica a parte, a população das ilhas aguarda que os voos da Fly Angola, que por agora ligam apenas as capitais de Angola e São Tomé e Príncipe, se estendam também para a região autónoma do Príncipe.

José Bouças