Presidente Aurélio legitimado pelo Conselho Nacional

O Conselho Nacional do maior partido da oposição, o MLSTP, rejeitou a possibilidade de realização de um congresso extraordinário para a eleição de uma nova liderança. Reunidos no último fim-de-semana a maioria dos membros do Conselho Nacional, renovou a confiança em Aurélio Martins o actual Presidente do partido.

70% dos membros manifestaram nas urnas a vontade de manter Aurélio Martins na condução dos destinos do maior partido da oposição. A proposta do grupo de militantes que defende a realização da reunião magna para revitalizar o MLSTP, caiu assim por terra.

Aurélio Martins saiu fortalecido do Conselho Nacional alargado. O Grupo de revitalização que contesta a sua liderança é convidado pela maioria dos membros do Conselho Nacional, a juntar-se ao líder para enfrentarem juntos os embates eleitorais de 2018, as eleições legislativas, autárquicas e regionais.

Leia as decisões do Conselho Nacional do MLSTP – Comunicado_CN_16_Dez_2017 (1)

Abel Veiga