MLSTP : Evaristo rasgou a Constituição Política e lançou para o lixo

O maior partido político da oposição em São Tomé e Príncipe reuniu-se nesta quarta – feira com o Presidente da República Evaristo Carvalho.

O encontro no Palácio do Povo deveria segundo o MLSTP, ter sido realizado em finais Dezembro de 2017. Só agora no ínicio do ano 2018, o Presidente da República pôde receber o MLSTP. «O presidente da República é o garante da constituição e do bom funcionamento das instituições, constatamos que existe uma violação flagrante da nossa constituição que tem como base a forma como o Presidente tem agido», declarou Jorge Amado, porta voz do MLSTP.

A saida do encontro com Evaristo Caravalho, o MLSTP explicou que solicitou o encontro, para apresentar ao Chefe de Estado as suas preocupações sobre os aspectos relacionados com a violação da constituição política.

MLSTP diz que o diálogo com Evaristo Carvalho, tirou todas as dúvidas ao partido, sobre quem afinal de contas está no Palácio do Povo, alegadamente na qualidade de Presidente da República Democrática de São Tomé e Príncipe. «Chegamos a conclusão que não estamos perante um Presidente da República de São Tomé e Príncipe. Mas sim perante o vice-Presidente do partido ADI. Ele continua com as vestes de vice-Presidente do ADI, e tem vindo a atropelar as leias e a constituição política», afirmou o porta voz do MLSTP.

Antes de candidatar-se ao cargo de Presidente da República, Evaristo Carvalho foi vice-Presidente do partido ADI. MLSTP diz que descobriu hoje no Palácio do Povo, que a personalidade é a mesma. «O Presidente rasgou a nossa Constituição Política e lançou para o lixo. Disse-nos que estamos na mudança e na mudança tudo é possível. Para nós isso não é mudança. Não convivemos com essa forma de governar o país. Queremos um país para todos e não um país com um vice-Presiente de um partido na liderança», reforçou o MLSTP.

No átrio do Palácio Presidencial, o MLSTP anunciou que nunca esteve contra a instalação do Tribunal Constitucional. «Estamos contra alguns articulados da lei que violam a constituição da república. E se o Presidente da República é o garante da constituição ele é o único que não deveria deixar uma lei desta passar», pontuou Jorge Amado.

Questionado pela imprensa sobre a reacção do Presidente da República, a propósito de ter promulgado um diploma alegadamente cheio de normas que violam a constituição política, o porta voz do MLSTP descreveu a resposta de Evaristo Carvalho. «Ele disse que estamos na mudança e por estarmos na mudança toda lei pode ser atropelada», concluiu.

Luta…, é a palavra que o MLSTP mais utilisou no átrio do palácio presidencial, para caracterizar o momento político e as acções políticas que vai desencadear, ao que tudo indica, durante todo o ano 2018, para impedir que a Constituição Política e o sistema democrático são-tomense, se apodreçam no lixo, onde alegadamente e segundo o MLSTP, foram atirados a partir do Palácio Presidencial.

Abel Veiga