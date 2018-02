Portugal e STP abrem nova etapa na cooperação militar

O Ministro da Defesa Nacional de Portugal José Azeredo Lopes, e o Ministro da Defesa e da Administração Interna de São Tomé e Príncipe Arlindo Ramos assinaram na quinta feira o memorandum de entendimento que permite a capacitação da guarda costeira nacional.

Os dois ministros, assinaram também o novo Programa-Quadro de Cooperação na área da Defesa para o período 2018-2020.

Num comunicado enviado à redacção do Téla Nón, o gabinete de imprensa do Ministério da Defesa Nacional de Portugal, recorda que « o Ministro da Defesa participou na cerimónia de despedida dos navios da Marinha portuguesa “Bérrio” e “Zaire” a 3 de janeiro, onde considerou a missão inovadora e determinante” para a formação da guarda costeira de São Tomé e para o “desenvolvimento mais profícuo da cooperação entre os dois países na área da Defesa, que se iniciou a 21 de dezembro de 1988», refere o comunicado.

José Azeredo Lopes, ministro da defesa nacional de Portugal, de visita a São Tomé e Príncipe reuniu-se com as autoridades governamentais do arquipélago.

Durante a visita o Ministro da Defesa Nacional de Portugal, visitou o navio patrulha “ Zaire” da marinha de guerra de Portugal que está destacado em São Tomé e Príncipe para assegurar a fiscalização do mar territorial do país.

O comunicado do Ministério da Defesa Nacional de Portugal acrescenta ainda que « durante a visita «serão ainda entregues artigos de fardamento, medicamentos e ferramentas para a Engenharia Militar às Forças Armadas de São Tomé e Príncipe».

Téla Nón