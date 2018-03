Mulher Santomense Levanta-te! Dobra-te apenas pelos Nossos filhos

Estamos no Século XXI (21). Sabemos que em África, lusófona (apesar de esta África, MINHA, quase parecer a francófona!), francófona (francês é língua oficial) ou anglófona (inglês é língua oficial), os hábitos de higiene e cuidados na rua são diferentes e as políticas para proteção da saúde, do ambiente e da causa ambiental e condições de trabalho, um verdadeiro determinante de saúde (já explico mais à frente). E neste processo de palavras – no meio, está a mulher. Ou vítima de maus tratos: violência física (porrada do homem que muitas vezes não é o pai do filho), violência sexual, movida em vários casos por homens alcoolizados que ficam impotentes sexualmente de consumar e acusam a mulher de ser “fraca”, abusos que levam a mulher a parir, parir, parir, como um bicho, dado não haver uma educação sexual adequada. E parir é razão de virilidade do miserável homem que se julga o verdadeiro varão por fazer filhos em várias mulheres. Que não os perfilha (não dá apelido do pai), não os alimenta. Pelo contrário abandona-os e quando os vê, sobretudo rapazes (porque representam uma ameaça junto á mãe…) dão-lhes com o chicote.

Hoje quero eu, mulher, santomense e preta, na pele branca, que me insultam na rua da minha terra, mandando “branca!”, a agitar esta classe política que finge estar preocupada com a mulher (em todos os dias 8 de Março a farsa e o teatro repete-se… Assim como finge estar preocupada com as crianças, que apanham com o chicote nas salas de aula, pelos professores. E pelos vizinhos transformando as crianças em escravas da porrada alheia! Enquanto as mães trabalham!!!

As crianças apanham porque os pais apanhavam. As meninas têm que ser criadas dos homens e lavar roupa no rio como escravas. Os homens sentam-se à sombra do carroceiro a beber até cair com o maldito TOMATXO ou cacharamba que o Estado finge não ver que se vende. E que mata a olhos vistos – seja com álcool destilado a níveis como 80 ou 90º (graus), ou com substâncias que algumas são ainda desconhecidas.

E o que quer o Estado? O Estado quer que a pessoa esteja anestesiada. Bêbeda. Quando o Povo e a mulher – a força da economia – e mais escrava que trabalhadora: escrava de trabalho em casa, escrava de rio, escrava de sexo e de barrigas permanentes que seguem abandonos de filhos (pelos pais). E o Estado finge que cuida.

Se não fossem as obras de caridade – a Caritas Diocesana de São Tomé e Príncipe e a cooperação com as obras das irmãs (que alimentam aos milhares de crianças – COM FOME!!!), o Estado continuaria a fingir que alimenta.

Depois há outro tipo de escravatura, a nova escravatura azul. Nesta praga de postes elétricos (quem está a ganhar dinheiro com isto???) pintados de azul praga, que nos trata como a celulite necrotizante (que o Estado esconde mas que eu conheço de perto) a maldita “doença do pé”, como se tratando-nos, a nós mulheres, como se fossemos pretas ainda na sanzala e não gostássemos de ver a madeira da nossa terra da sua cor natural.

Além disso, abusa incrivelmente das mulheres, como nos mostra a imagem de uma mãe, miúda jovem, acabada de parir, a amamentar a sua criança no meio do lixo do mercado, sem condições dignas de trabalho. Escrava de comunicações (ver as imagens). Vender, vender, vender a azul praga a todo o custo. Esta companhia não se envergonha? A empresa angolana não faz isso! Porque faz uma que foi portuguesa e agora é brasileira (falida no Brasil)? Crucificando as regras da OMS – Organização Mundial de Saúde, com os seus determinantes de saúde, que exige aos estados – este carrega os bolsos de frio gelo – contra a miséria deste Povo. Para quem desconhece, trata-se de CONDIÇÕES GERAIS SOCIO-ECONÓMICAS, CULTURAIS E AMBIENTAIS como: AGRICULTURA E PRODUÇÃO ALIMENTAR, EDUCAÇÃO, AMBIENTE DE TRABALHO (mostro que o azul corrompe a dignidade das nossas mulheres – só mulheres!!!) , CONDIÇÕES DE VIDA E DE TRABALHO, DESEMPREGO, ÁGUA E HIGIENE, AMBIENTE; 2. Redes Sociais e Comunitárias; 3. Fatores Individuais e Estilos de Vida (em STP determinado pela subnutrição e consumo excessivo de álcool) e 4. Fatores Constitucionais (sexo, idade e género da população). Mulheres, vamos aguentar até quando?

Não é altura de mudar o Mercado?

Não é altura de dar dignidade às condições de trabalho?

Não é altura de empreender?

Não é altura de alimentar os teus filhos? Para eles não crescerem com dignidade que não tiveste porque o Estado se esquece de ti, todos os dias, exceto neste dia?

Pensa nisso.

Por ti, mulher. Muda as tuas condições. MULHER Santomense LEVANTA-TE! DOBRA-TE apenas pelos NOSSOS filhos. O futuro do nosso País que nos querem roubar, violentamente. Depende de NÓS MUDAR!

Isabel de Santiago