Patrice procura controlo absoluto sobre as Forças Armadas

Sempre com o propósito de reformar, o Governo avançou desde Fevereiro último com um conjunto de propostas de leis, que foi submetido ao parlamento.

Na passada quinta – feira, 15 de Março, por proposta do Governo a maioria parlamentar da ADI, aprovou na generalidade o projecto de lei de alteração da “Lei de Defesa Nacional e das Forças Armadas”.

O célere projecto de lei deverá agora ser debatido pelos deputados, no seio da comissão especializada.

A lei em causa tinha sido revista no ano 2010. 7 anos depois o Governo da ADI, propõe a sua alteração. Alterações que reforçam os poderes do Primeiro Ministro, no comando das forças armadas.

Desta forma e com base no projecto de lei aprovado na generalidade, o Primeiro Ministro passa a ter poderes para nomear e dar posse ao Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA), ouvindo o Conselho Superior da Defesa Nacional, um órgão de consulta do Presidente da Republica.

Antes, era o Presidente da República enquanto Comandante Supremo das Forças Armadas, que por decreto nomeava o Chefe de Estado Maior das Forças Armadas e dava posse ao mesmo.

No debate do célere projecto de lei que altera a “Lei de Defesa Nacional e das Forças Armadas, os deputados da oposição se abstiveram na votação por considerar que o projeto de lei da maioria parlamentar da ADI, viola a Constituição Política do país. «Nós abstivemos porque essa alteração viola a Constituição da República, por isso não concordamos», afirmou para o Téla Nón o deputado Jorge Amado, líder da bancada do MLSTP, o maior partido da oposição.

O líder da bancada do MLSTP, acrescentou que «vamos entrar na fase de discussão na especialidade e nessa altura vamos defender e justificar com argumentos porque razão dizemos que isso viola a nossa constituição», frisou.

No entanto uma semana antes a Assembleia Nacional já havia aprovado a revisão das Leis de Bases Gerais do Estatuto da Condição Militar e o Regulamento da Disciplina Militar.

Mexida célere na legislação militar para segundo, o Primeiro Ministro Patrice Trovoada controlar a situação que parece estar a fugir ao controlo. «O objetivo é não só assegurar a disciplina. Mas também ajudar a uma maior motivação e organização das Forças Armadas», explicou Patrice Trovoada.

Patrice Trovoada reconhece que a situação não está pacífica, e considera que a aprovação desses diplomas só em si, não vai pacificar a situação nas Forças Armadas.

No entanto entende que é necessário colocar regras no quartel. «Nenhuma instituição, nenhuma empresa, nenhuma família funciona sem regras e, por conseguinte, havia a necessidade, ou de melhorar as regras existentes, ou de criar novas regras, isso foi feito, mas ainda não acabou», declarou o Chefe do Governo.

Patrice Trovoada marcha em frente. Ultrapassa obstáculos e procura deitar mãos sobre as tropas e a instituição militar. Novas legislações impõem novas regras que permitem ao seu Governo, um melhor controlo sobre as Forças Armadas de São Tomé e Príncipe- FASTP.

