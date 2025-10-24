Desaparecimento de processo judicial e confrontos entre forças militares agravam clima de insegurança no país

O advogado Hamilton Vaz considera vergonhosa a atual conjuntura nacional, agravada pelas informações sobre o desaparecimento, nas instalações do Estado-Maior das Forças Armadas, do processo judicial relativo ao alegado golpe de Estado e à morte de quatro civis ocorrida no quartel militar em 2022.

“Até no quartel se rouba documentos. Isto revela ausência de comando, ausência de país — e digo-o com todo o respeito e amor que tenho por esta terra. Não há comandante, não há chefe do Estado-Maior; há apenas cargos para inglês ver. Salvo os militares que merecem respeito, o quartel abriga criminosos, assassinos, que devem ser destituídos das Forças Armadas e responsabilizados pelos seus atos“, afirmou Hamilton Vaz.

O movimento político BASTA também manifesta profunda preocupação com os sinais dos últimos dias, que considera “extremamente graves e perigosos”.

“Não podemos continuar a tolerar indivíduos que, de forma recorrente, ameaçam a paz e a segurança de todos nós“, sublinhou Salvador dos Ramos, coordenador do movimento.

A insegurança e o sentimento de descrença popular intensificaram-se após o confronto, em plena via pública, entre elementos da Guarda Presidencial e das Forças Armadas. Episódio que lançou o pânico no centro da capital.

“Há informações segundo as quais, após o primeiro confronto, alguns elementos terão tentado avançar para ações que poderiam ter colocado em risco crianças, alunos do Liceu Nacional e estudantes da Universidade Lusíada“, acrescentou Salvador dos Ramos.

Hamilton Vaz alerta para o agravamento iminente da situação:

“Estamos sentados sobre um barril de pólvora. Vivemos num país sem Constituição efetiva, sem Supremo Tribunal funcional. O que existe é uma estrutura que envergonha a justiça, ao remeter o caso de 25 de novembro para jurisdição militar, e um Tribunal Constitucional que atua como apêndice de uma formação partidária, o ADI“, vincou o advogado.

Diversas tentativas para obter declarações das autoridades governativas e militares não tiveram sucesso até ao momento.

José Bouças