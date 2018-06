Patrice Trovoada e Ulisses Correia vão reunir-se anualmente

O Primeiro Ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva iniciou no dia 5 de junho uma visita de 5 dias a São Tomé e Príncipe. Após reunião na quarta feira 6 de junho, com o seu homólogo Patrice Trovoada, anunciou que os dois concordaram em se reunirem anualmente e de forma rotativa para avaliar a implementação da cooperação bilateral. «Quer no sector da economia, institucional e diplomático e também relativamente às nossas comunidades», declarou o Primeiro Ministro e Chefe de Governo de Cabo Verde.

Ulisses Correia e Silva visita São Tomé e Príncipe cerca de 5 meses antes das eleições legislativas no arquipélago são-tomense, previstas para o mês de Outubro. Seguro sobre o que o futuro reserva, Ulisses Correia e Silva, convidou Patrice Trovoada para visitar Cabo Verde na qualidade de Primeiro Ministro de São Tomé e Príncipe, em 2019.

A comunidade cabo-verdiana em São Tomé e Príncipe é segundo o recenseamento geral da população a maior comunidade estrangeira no arquipélago são-tomense. Actualmente uma população idosa, os caboverdianos que começaram a chegar a São Tomé e Príncipe, no início do século XX, tendo registado o boom da sua imigração para as ilhas verdes a partir de 1947, geraram uma significativa franja da actual população são-tomense, os seus descendentes.

Uma franja populacional activa na economia do país como foram os seus progenitores, e que também constitui importante força eleitoral.

Patrice Trovoada Primeiro Ministro de São Tomé e Príncipe contrariou no ano 2015, as posições tradicionais do partido ADI e do seu criador o ex-presidente Miguel Trovoada, a propósito do direito dos caboverdianos e outros ex-serviçais oriundos de Angola e Moçambique, de terem cidadania são-tomense e exercerem o poder político em pé de igualdade com os demais cidadãos.

«São Tomé e Príncipe foi construído com o suor de São-tomenses, de Cabo-verdianos, descendentes de caboverdianos, descendentes de Angolanos, de Moçambicanos e outros», declarou Patrice Trovoada em Janeiro de 2015.

Enquanto Primeiro Ministro promoveu uma campanha de atribuição de nacionalidade são-tomense a todos os antigos serviçais e demais cidadãos do espaço de lingua portuguesa, que residem em São Tomé e Príncipe a data da independência nacional, proclamada a 12 de julho de 1975.

Ulisses Correia e Silva, agradeceu a Patrice Trovoada, por ter implementado o processo de devolução da cidadania são-tomense aos ex-serviçais caboverdianos. Pois foi a devolução de um direito que os ex-serviçais adquiriram no dia 12 de julho de 1975, com a celebração da independência nacional, mas que o poder político designado de “mudança”, instalado em São Tomé e Príncipe em 1991 com o partido PCD e Miguel Trovoada a testa, decidiu retirar aos ex-serviçais caboverdianos, angolanos, moçambicanos assim como aos seus descendentes.

Agora todos são são-tomenses. No jantar com Patrice Trovoada, o Primeiro Ministro de Cabo Verde, saudou a estabilidade política e governativa que São Tomé e Príncipe conquistou com a maioria absoluta que o eleitorado deu a ADI. Ulisses Correia e Silva recordou que é a primeira vez na democracia pluralista, que um governo de São Tomé e Príncipe cumpre o mandato de 4 anos.

A relação bilateral, que Ulisses Correia e Silva deseja mais intensa passa também pela agricultura, educação, e as novas tecnologias. A ligação aérea entre os dois arquipélagos anteriormente assegurada pela companhia aérea angolana TAAG, foi suspensa.

O Primeiro Ministro de Cabo Verde garantiu a Patrice Trovoada que na sua recente visita a Angola, falou do assunto com o Presidente João Lourenço na perspectiva da ligação aérea ser reactivada, numa parceria entre os três países, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Angola. «Pensamos que até novembro possamos ter uma boa solução que seja sustentável para as companhias aéreas e que permita fazer esta ponte necessária para transporte de pessoas e mercadorias e encurtarmos as distâncias», assegurou Ulisses Correia e Silva.

O Primeiro Ministro de Cabo Verde, tem-se reunido com a comunidade cabo-verdiana espalhada pelo país. Na companhia de Patrice Trovoada visita a ilha do Príncipe uma das regiões de São Tomé e Príncipe marcada por forte presença da comunidade caboverdiana.

Téla Nón