Jorge Bom Jesus novo Presidente do MLSTP

Sob o lema, “Unir e Renovar para ganhar o Futuro”, mais de 900 delegados ao V congresso ordinário do principal partido da oposição o MLSTP, elegeram no sábado, Jorge Bom Jesus, como novo Presidente do partido.

Jorge Bom Jesus prometeu continuar a unir o MLSTP na diversidade. Prometeu fortalecer o partido, gerar coesão interna, comprometer as diversas gerações, gerar consenso, potenciar recursos e «aumentar a probabilidade de reconquistar o poder para inverter a realidade actual marcada por pobreza física moral e ética», afirmou.

Disse ao país e aos militantes do MLSTP que «alguém quer passar a perna a toda gente não pode ser, este país é de todos nós».

Renovação do MLSTP é outra prioridade do novo Presidente. «Uma organização que não se renova está condenada a morrer. O MLSTP precisa dar oportunidade aos jovens e mulheres», fundamentou.

Abertura à sociedade civil foi o repto lançado. Ruptura com velhas práticas e atitudes é uma necessidade urgente, salientou o novo Presidente do maior partido da oposição.

Jorge Bom Jesus considerou que o V Congresso fecha o ciclo de incertezas no seio de um partido que esteve mergulhado numa longa crise interna, que provocou a realização do Congresso. «Urge a imperiosa necessidade de resgate, de ressurgimento e de refundação do MLSTP-PSD», destacou.

Confiante de que com trabalho árduo vencerá as eleições legislativas e autárquicas previstas para a primeira semana de Outubro próximo, o MLSTP definiu no seu V congresso uma linha de orientação estratégica. Um compromisso que diz ser inegociável.

Se o povo decidir nas urnas que o MLSTP seja poder a partir de outubro, o partido garante acabará com a actual hora imposta pelo actual Governo, e retomar a hora natural de São Tomé e Príncipe. Na sua orientação estratégica o MLSTP promete baixar a carga fiscal, e repor a pluralidade nos órgãos de comunicação social do Estado.

O novo Presidente do MLSTP é coadjuvado por três vice-presidentes, nomeadamente Elsa Pinto, Osvaldo Abreu e Américo Barros. O militante e deputado Arlindo Barbosa ocupa o cargo de Secretário Geral e Wando Castro como secretário geral adjunto.

A partir de sábado, o MLSTP é presidido por um homem de 56 anos de idade. Jorge Bom Jesus é mestre em língua portuguesa. Especializou-se em literatura africana. Licenciou-se em pedagogia e em língua francesa. Está actualmente a fazer doutoramento em administração pública. Por três vezes exerceu o cargo de Ministro da Educação e cultura.

Manuel Pinto da Costa, ex-presidente da República, e membro fundador do MLSTP em 1972, foi uma das figuras que marcaram presença no V Congresso do MLSTP. Pinto da Costa tem o estatuto de Presidente Honorário do MLSTP.

MPLA partido no poder em Angola enviou uma mensagem de encorajamento ao MLSTP. A mensagem do MPLA lida no congresso, realçou a necessidade de união no seio do MLSTP, para conquistar vitória nas eleições de Outubro próximo.

Abel Veiga