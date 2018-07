Patrice inaugurou sistema de distribuição de água de Mé-zochi

O sistema de tratamento e distribuição de água construído no distrito de Mé-Zochi, atende as populações de várias localidades do distrito localizado o centro da ilha de São Tomé.

O sistema que foi montado a partir da roça Milagrosa, trouxe água para a vila de Cruzeiro, desce por Pau Sabão, alimenta as vilas de Caixão Grande, Bombom e Almas, sem contar outras localidades como Margarida Manuel.

Largas centenas de famílias do distrito de Mé-Zochi, que antes recorriam aos rios e riachos para se abastecerem de água imprópria para consumo, beneficiam actualmente de água canalizada e que segundo Patrice Trovoada é de boa qualidade.

Nota importante na inauguração foi o anúncio pelo Primeiro Ministro de que a obra custou mais de 5 milhões e 700 mil euros. Demorou 2 anos, e que 82% do montante foi financiado pelo tesouro público são-tomense. Uma infra-estrutura importante para centenas de famílias são-tomenses, e financiada com a contribuição de todos os são-tomensses.

No entanto, através do suplemento informativo da Televisão São Tomense, por sinal único órgão de comunicação social presente no evento, o assunto central foi louvores que as populações das diversas localidades prestaram à Patrice Trovoada.

Louvores, honras, culto de personalidade, súplicas a Deus para proteger o líder que sempre é vítima, nomeadamente de ódios. Toda a ladainha de endeusamento do Chefe do Governo transmitida no suplemento da TVS, termina com as súplicas para que o povo conceda ao líder Patrice mais 4 anos de mandato.

A notícia de grande importância social, foi abafada por um longo tempo de antena de campanha eleitoral na TVS, com gritos de «mais 4 anos, mais 4 anos».

Abel Veiga