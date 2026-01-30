Depois de derrotar a Moção de Patrice Trovoada o PM Américo Ramos busca água para a população

Poucas horas após a queda da Moção de Censura apresentada pela facção da ADI comandada pelo Presidente do partido Patrice Trovoada, acto que reforçou a legitimidade do actual governo, o primeiro-ministro Américo Ramos pôs-se de imediato a caminho do interior do país, em busca de solução para o abastecimento de água potável à população.

O sistema de captação de água de Cangá no interior do distrito de Mé-Zochi foi o primeiro ponto da acção de terreno. O XIX governo constitucional da ADI liderado por Américo Ramos, constatou que as intervenções que foram recomendadas na anterior visita a captação resultaram no aumento de água.

«Constatamos que houve uma melhoria em termos de quantidade de água que entra para o depósito em Cangá. No passado quando lá fomos tínhamos 180 metros cúbicos por hora, e hoje já temos mais de 300 metros cúbicos de água por hora», afirmou o primeiro-ministro.

O aumento da captação de água na cascata de Cangá, vai reforçar o abastecimento de grande parte da população do distrito de Mé-zochi.

«É uma melhoria considerável. Isto vai implicar uma ligação directa ao depósito que abastece a cidade da Trindade», assegurou.

As localidades mais abaixo da cidade da Trindade, capital do distrito de Mé-zochi, também vão ser beneficiadas com mais água potável. Segundo Américo Ramos o depósito de “Vagi Sun Pinho”, vai receber mais água oriunda da captação de Cangá. Assim o fluxo de água será maior nas localidades de Torres Dias, Capela e outras.

Américo Ramos deu o salto de Cangá para a Vila da Madalena onde uma antiga captação está a ser reabilitada para distribuir água potável para várias localidades do distrito de Lobata. «Vai abastecer a zona de Changra, a roça Bela Vista, até Santo Amaro Cima», frisou.

O sistema de captação e distribuição de água da Vila de Conde também está a ser reabilitado. Segundo o governo, para além de fornecer água para os bairros limítrofes da cidade de São Tomé, o sistema de Conde tem a missão principal de garantir o fornecimento permanente de água potável ao futuro hospital de referência nacional, que será construído em Ferreira Governo, arredores da capital – São Tomé.

O primeiro-ministro garantiu que todo o sistema de reforço no fornecimento de água à população estará operacional «nas primeiras semanas de fevereiro».

No terreno de Lobata, Américo Ramos mostrou uma das acções concretas do governo em parceria com a EMAE, para mitigar a falta de água que tem castigado a população santomense. Foi na comunidade de Fernão Dias. Pela primeira vez nos últimos 20 anos, água potável e canalizada chegou às portas da roça Fernão Dias.

«Aqui é uma solução que se arranjou para resolver um problema de imediato. Esta comunidade não tinha água, consumida a água do rio. Então arranjamos uma solução que passa por um chafariz que vai permitir nesta primeira fase que a população tenha acesso à água potável», afirmou o Chefe do governo da ADI.

Por causa da falta de água potável a população de Fernão Dias boicotou todas as eleições realizadas em São Tomé e Príncipe nos últimos 20 anos. Os habitantes consumiam a água do rio, e em alternativa tinham de pagar o transporte para buscar água na cidade de Guadalupe.

«Pagávamos 250 dobras de transporte para ir apanhar água em Guadalupe. Estou muito satisfeita. Hoje puseram água aqui e algumas pessoas estão a reclamar. Vocês querem dinheiro e bebidas, mas a água é melhor e é a principal. Por isso estamos contentes», declarou Cesaltina Monteiro Varela, habitante da roça Fernão Dias.

São Tomé e Príncipe é um país rico em recursos hídricos, mas não tem capacidade financeira para criar infraestruturas de captação, tratamento e distribuição do líquido precioso.

Abel Veiga