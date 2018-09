Maioria aniquilou 6 de Setembro mas a data das FASTP ressuscitou

Hoje 6 de Setembro de 2018, continua a ser feriado nacional. É o dia das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe. Feriado nacional assinalado desde a independência nacional a 12 de Julho de 1975.

Dia das Forças armadas que foi inspirado dentre outros aspectos, pelos acontecimentos de 6 de Setembro de 1974, em que os nacionalistas são-tomenses que integravam o exército colonial, ofereceram resistência às ordens coloniais que visavam oprimir o povo sedento pela independência.

No entanto em Agosto de 2018, a maioria parlamentar da ADI, que governa São Tomé e Príncipe desde Outubro de 2014, aprovou na Assembleia Nacional um diploma que redefiniu os feriados nacionais. O diploma aprovado pala ADI em concordância com o Governo, retirou o dia das forças armadas, 6 de Setembro, da lista dos feriados obrigatórios em São Tomé e Príncipe. Nem mesmo na lista dos feriados facultativos, a maioria parlamentar citou o dia das forças armadas de São Tomé e Príncipe.

O abate do dia das FASTP pela ADI, gerou alguma polémica no país, com destaque para a contestação feita pelas forças políticas da oposição na imprensa livre de São Tomé e Príncipe e também nas redes sociais.

Mais tarde, José Paquete, juiz jubilado na qualidade de emissário do Governo, apareceu no Telejornal da Televisão do Governo (TVS), para anunciar que se trata de uma gralha cometida pela maioria parlamentar.

Assim o país ficou, a saber, que o dia das forças armadas foi alvo de uma bala perdida disparada a partir da casa parlamentar. Felizmente a bala não acertou em cheio no alvo. Provocou estragos momentâneos. A gralha, que estranhamente só excluiu o dia das forças armadas da lista de feriados nacionais, já terá sido reparada.

Pelo que o Téla Nón apurou Evaristo Carvalho, Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, ainda não promulgou o diploma da maioria que redefiniu os feriados nacionais.

Por isso, sem impacto das gralhas, os militares dos dois ramos das forças armadas, nomeadamente o Exército e a Guarda Costeira, celebram hoje o seu dia, na companhia de centenas de sãotomenses que todos os anos no feriado nacional, enchem o campo do quartel general para assistirem o juramento de bandeira dos novos soldados- recrutas.

Em Agosto, 6 de Setembro passou por perigo, ou como se diz na nossa terra(Téla Nón ) – Anda Pligu.

O articulado da lei aprovada pela maioria parlamentar que exclui o dia das forças armadas da lista de feriados nacionais pode ser consultado, em baixo :

Abel Veiga