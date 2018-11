Patrice foge e fica em causa compromisso com Ulisses Correia de Cabo Verde

No dia 5 de Junho passado, o Primeiro Ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, visitou São Tomé e Príncipe, e convidou Patrice Trovoada para visitar Cabo Verde em 2019.

O convite do Primeiro Ministro de Cabo Verde à Patrice Trovoada provocou alguma curiosidade no seio da opinião pública são-tomense, e sobretudo da imprensa caboverdiana e são-tomenses que acompanharam a visita do Chefe do Governo Cabo-verdiano.

Tudo porque, as ilhas verdes de São Tomé e Príncipe, estavam em fase de pré campanha para as eleições gerais de 7 de Outubro. A imprensa cabo-verdiana questionou o Primeiro Ministro Ulisses Correia e Silva, sobre o sentido do seu convite à Patrice Trovoada, tendo em conta que os eleitores são-tomenses iriam em outubro decidir sobre o futuro do governo de Patrice Trovoada.

Ulisses Correia e Silva, respondeu dando garantias a imprensa que o seu homólogo Patrice Trovoada, estaria com toda a certeza em Cabo Verde no ano 2019, e na qualidade de Primeiro Ministro de São Tomé e Príncipe, para juntos celebrarem a cooperação bilateral e lançar as bases para sua dinamização. O Chefe do Governo de Cabo Verde, que visitou vários pontos da ilha de São Tomé e do Príncipe, manifestou-se seguro de que o seu amigo Patrice Trovoada, teria já garantidos mais 4 anos de mandato como Primeiro Ministro de São Tomé e Príncipe.

Estávamos em junho de 2018. Ulisses Correia e Silva, teria avaliado o sentimento do eleitorado são-tomense, e estava seguro sobre o que o futuro reservava ao seu amigo Patrice Trovoada.

Mais ainda, Ulisses Correia e Silva e Patrice Trovoada, firmaram o compromisso de se reunirem anualmente, para estreitar laços de amizade, e fomentar a cooperação entre os dois países.

O Chefe do Governo de Cabo Verde que deixou São Tomé depois de quase uma semana de visita, terá ignorado todos os outros actores políticos e as outras forças políticas do país.

O mês de outubro chegou, e o povo são-tomense, retirou maioria absoluta à Patrice Trovoada. O Primeiro Ministro que advertiu ao eleitorado são-tomense de que não governaria sem maioria absoluta, cumpriu a sua advertência.

Antes da divulgação dos resultados definitivos das eleições, abandonou o país. No estrangeiro declarou que estava disposto a retirar-se apesar da maioria simples de 25 deputados conquistada por si nas eleições legislativas.

Patrice Trovoada que foi sempre o único rosto de campanha eleitoral em nome do partido ADI, regressou ao país um mês depois da ausência. Chamou os seus dois jornalistas habituais de conversas entre amigos, e anunciou que não vai mais ser Primeiro Ministro, porque não está disposto a negociar infinitamente a sustentabilidade do próximo governo, que estará sempre dependente da vontade de 1 deputado à Assembleia Nacional.

O povo soberano atreveu-se em não acatar a sua advertência, de que só governa São Tomé e Príncipe com maioria absoluta, então bateu com a porta. Entregou a decisão ao ADI, que segundo informações ligadas ao partido, Olinto Daio, actual ministro da educação, é a figura já indicada, ou a ser indicada ao Presidente da República Evaristo Carvalho, para ser o primeiro ministro do décimo sétimo governo constitucional.

Após o anúncio no território são-tomense da sua retirada, Patrice Trovoada, apanhou outro voo e desde o passado fim de semana que não se encontra mais em território são-tomense.

Mas, Ulisses Correia e Silva de Cabo Verde, homem que manifestou muita fé e certeza de que Patrice continuaria para mais 4 anos, aguarda na cidade da Praia pela visita do seu amigo em 2019. Isso conforme o compromisso de junho de 2018 em São Tomé.

Será que após o Presidente Evaristo Carvalho, nomear Olinto Daio, homem de confiança de Patrice Trovoada, como Primeiro Ministro, ao que tudo indica no início do mês de Dezembro, haverá tempo para pelo menos o delfim de Patrice Trovoada ir ao encontro de Ulisses Correia em Cabo Verde?

É melhor deixar o futuro responder, do que manifestar certezas e assumir compromissos, cuja execução pertence a Deus- O FUTURO-

Abel Veiga