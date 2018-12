Força armada especial de Patrice foi acantonada

A força especial criada pelo ex-Primeiro Ministro Patrice Trovoada, com apoio técnico-militar do Ruanda, para garantir a sua defesa e segurança, foi acantonada.

Já não se vê nas ruas de São Tomé, os homens de uniforme camuflado ruandês, que patrulhavam o Palácio do Governo, e que cercavam lugares públicos ou privados onde o ex-Primeiro Ministro, ia visitar.

A força especial de Patrice, cuja presença nas localidades de São Tomé espantava os populares, tendo em conta o camuflado diferente e o armamento que exibia, foi treinada por um pelotão de oficiais militares ruandeses.

Treinada, uniformizada e equipada com material bélico fornecido pelo Ruanda, a Força Especial composta por cerca de 100 homens, deixou de ter importância.

Nenhuma outra figura política são-tomense, nomeada como Primeiro Ministro, iria viver num país de paz e sossego, cercado por homens armados até aos dentes. Aliás, na história de São Tomé e Príncipe nunca houve qualquer primeiro ministro, que ostentasse tanto poder bélico.

O quartel da Praia das Conchas deixou de ser à base da força especial. Em Março passado, o coronel na reserva Óscar Sousa, explicou numa entrevista exclusiva que o Téla Nón publicou os contornos da força especial de Patrice. «Trata-se de uma força militar desproporcional e composta aproximadamente de 60 à 80 homens».

O coronel na reserva, que no passado dia 3 de Dezembro, regressou ao cargo de Ministro da Defesa e Ordem Interna, acrescentou que a força especial baseada na Praia das Conchas, estava equipada com meios de combate sofisticados. « Meios bélicos superiores ao que está estipulado, e a força é composta por elementos recrutados em várias unidades».

O Téla Nón apurou que antes de abandonar o país no mês de Novembro, o ex-Primeiro Ministro, desmantelou a sua força especial, tendo distribuído parte do efectivo, para outras unidades militares e para – militares do país.

O Téla Nón sabe também que o novo Primeiro Ministro, Jorge Bom Jesus, dispensou boa parte da força especial, cujo efectivo se aglomerava no edifício do Palácio do Governo.

Uma força especial que se tornou bastante activa em São Tomé e Príncipe, participando em operações de detenção de cidadãos em parceria com a polícia nacional, como aconteceu no início de outubro passado na cidade da Trindade, tendo provocado a morte de um cidadão da roça Monte Café.

Para além da paz que caracteriza a sociedade são-tomense, o Téla Nón apurou que a dispensa e o acantonamento da força especial, deve-se também ao enorme peso que a sua manutenção acarreta aos cofres do Estado. Pois são dezenas de homens armados, que guardavam o palácio do Governo, e que circulavam em diversas viaturas em escolta ao ex-Primeiro Ministro.

Abel Veiga