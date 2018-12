Parlamento aprovou programa do XVII Governo para os próximos 4 anos

O documento com 4 eixos fundamentais, pretende promover o crescimento económico robusto no arquipélago, e aprofundar o Estado de Direito Democrático. Segundo o Primeiro Ministro, Jorge Bom Jesus medidas e terapias de choque estão detalhadas no programa com vista a reanimar a o sector económico e galvanizar o desenvolvimento social do país.

Aprofundamento do Estado de Direito Democrático é o primeiro eixo do programa do XVII Governo Constitucional. Segundo o Chefe do Governo, são definidas linhas de acção com vista a reorganizar o Estado de Direito, na base do estrito cumprimento da Constituição Política.

O programa define linhas de reorganização do Estado de direito democrático. «Se torna inadiável uma reforma da justiça, precedida de um aturado diálogo com as partes interessadas e os órgãos de soberania», afirmou Jorge Bom Jesus.

Nos próximos 4 anos, São Tomé e Príncipe precisa ter um crescimento económico robusto, que o programa fixa em 7% anual. Para isso o governo propõe o lançamento de um novo modelo económico. Um modelo assente na promoção da prestação de serviços. « Os serviços turísticos, financeiros, tecnológicos, logísticos associados a economia digital, serviços de saúde e outros afiguram-se como potenciais galvanizadores do processo de transformação, acrescidos dos recursos vindos do sector primário, mormente agricultura, pecuária, recursos marítimos e outros», detalhou o primeiro ministro.

O Governo diz que quer criar um São Tomé e Príncipe para todos, mas reconhece que «nem todas as soluções e medidas e propostas darão os frutos desejados», pontuou Jorge Bom Jesus.

Escassez de recursos, e a dependência do país em relação à ajuda financeira internacional, foram apontados pelo Chefe do Governo como factores que poderão comprometer a implementação a 100% do programa de governo para os próximos 4 anos.

Uma política externa, activa e virada para promoção do desenvolvimento do país, é o quarto eixo do programa de governação para os próximos 4 anos, aprovado pela Assembleia Nacional.

Abel Veiga