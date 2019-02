Coreia do Norte reactiva cooperação com STP

A República Popular e Democrática da Coreia, que construiu o Palácio dos Pioneiros de São Tomé e Príncipe em 1986, promete reabilitar o edifício que apesar da degradação, passou a albergar o Instituto Nacional da Juventude e o Comité Olímpico de São Tomé e Príncipe.

O antigo palácio dos pioneiros é a marca visível da intensa cooperação que marcou o relacionamento entre São Tomé e Príncipe e a Coreia do Norte durante os primeiros 15 anos da independência nacional.

Médicos coreanos estiveram destacados no hospital central Ayres de Menezes, e actividades desportivas e culturais, animavam as relações entre os dois países.

Jo Pyong Chol, novo embaixador da Coreia do Norte, acreditado esta semana pelo Presidente da República Evaristo Carvalho, visitou a antiga sede dos pioneiros no bairro da quinta de Santo António, e garantiu ao Ministro da Juventude, Desporto e Empreendedorismo, que o edifício emblemático da cooperação bilateral, será reabilitado e modernizado com fundos da República Popular e Democrática.

