Polícia da França relança cooperação com a Polícia de STP

Uma nota do Comando Geral da Polícia Nacional, dá conta que se encontra em São Tomé e Príncipe, uma equipa técnica multidisciplinar do Ministério da Defesa e do Interior da França.

A equipa técnica da Polícia Francesa rubricou com o Comando Geral da Polícia Nacional um acordo que relança a cooperação bilateral entre a Polícia dos dois países.

Recebida pelo Comandante-Geral da Polícia Nacional, o superintendente Roldão Boa Morte, a delegação técnica do ministério da defesa e do interior da França, está a trabalhar junto com as autoridades nacionais, no sentido de reactivar a cooperação técnico-policial.

Note-se que nos finais da década de 90, a cooperação entre as polícias da França e de São Tomé e Príncipe, permitiu o apetrechamento da Polícia são-tomense com meios de transporte e outros equipamentos.

A embaixada da França em São Tomé e Príncipe está baseada em Libreville-capital do Gabão. Há vários anos que a França fechou a sua missão de cooperação em São Tomé, que era liderada por um encarregado de negócios. Actualmente, os interesses da França em São Tomé, são assegurados por uma consulesa.

Abel Veiga