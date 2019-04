Militares e o Governo em negociações financeiras

Na segunda feira o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus recebeu no seu gabinete as chefias militares de São Tomé e Príncipe. O grupo de 13 oficiais militares foi liderado pelo brigadeiro Horácio de Sousa(na foto), Chefe de Estado Maior das Forças Armadas.

As chefias militares não falaram a imprensa após a ronda negocial que demorou cerca de 3 horas. Num artigo do Jornal Vitrina, o Jornalistas Manuel Barros, cita fontes que dão conta que a situação social dos militares, com destaque para o diploma remuneratório, estiveram em cima da mesa das negociações no Palácio do Governo.

Óscar Sousa, coronel do exército e ministro da defesa também participou nas negociações. Aliás o Téla Nón sabe que a vários dias que o Ministro da Defesa tem reunido com os militares, incluindo no quartel general, em busca de entendimento em torno do reajustamento salarial.

No Jornal Vitrina, o Jornalista Manuel Barros, explica que um diploma aprovado pelo governo do ex-primeiro ministro Patrice Trovoada no segundo semestre do ano passado e promulgado pelo presidente da república, Evaristo Carvalho fixa a equiparação salarial entre as chefias militares e policial.

No artigo do Vitrina é dito que actualmente, um agente da polícia nacional com cinco anos de formação numa academia policial no estrangeiro ganha automaticamente o estatuto de subcomissário, auferindo um salário de 7 mil Dobras mensal equivalentes a 280 euros..

Os dados recolhidos pelo Vitrina indicam que o mesmo já não acontece com os militares que depois de cinco anos de formação no estrangeiro recebe a patente de alferes com um salário mensal de 4 mil Dobras, o mesmo que 160 euros.

A disparidade salarial entre militares e polícia, vem sendo contestada há alguns anos pelas forças armadas. No ano passado e após reunião ardente com o ex-Primeiro Ministro Patrice Trovoada no Centro de Instrução Militar, os militares conseguiram forçar a aprovação do diploma que regulariza a sua situação salarial.

No entanto no dia 21 de março último, o Ministro da Defesa e Ordem Interna, Óscar Sousa, em plena sessão plenária da Assembleia Nacional, deixou entender que o Estado não tem condição financeira para implementar o diploma remuneratório dos militares.

Os oficiais militares não deixarem deram qualquer informação sobre as negociações com o Primeiro Ministro.

Certo é que o Orçamento Geral do Estado para 2019, já foi aprovado pela Assembleia Nacional, aguarda pela promulgação do Presidente da República, e não contempla a actualização salarial dos militares.

Abel Veiga