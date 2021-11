Cabo de infantaria homenageado pela bravura demonstrada no rio Manuel Jorge

Jackson Didier Bragança, 1º cabo da unidade de infantaria do exército santomense mereceu homenagem do Chefe de Estado Maior das Forças Armadas, o brigadeiro Idalécio Pachire.

Também o Primeiro-ministro e Chefe do Governo, Jorge Bom Jesus, na qualidade de ministro da defesa e ordem interna atribuiu diploma de louvor, ao cabo Jackson Bragança.

Homenagem e louvor, por causa da bravura demonstrada pelo cabo de infantaria no último domingo. A chuva torrencial que irrigou São Tomé e Príncipe no último domingo, fez com que os rios também saíssem do leito.

O rio Manuel Jorge na ilha de São Tomé, é muito frequentado pelas populações, sobretudo mulheres, para lavar a roupa.

Com um caudal exaltado e demolidor, as águas do rio Manuel Jorge estavam a arrastar uma jovem santomense de 15 anos de idade, para a morte. No entanto a fúria da correnteza encontrou resistência forte dos músculos do cabo de infantaria do exército santomense.

O militar enfrentou o caudal revolto do rio Manuel Jorge, e salvou a jovem de 15 anos, que a correnteza pretendia espancar no choque contra as pedras, e depois afoga-la para a morte.

Bravura, para salvar vida humana deu heroísmo ao cabo Jackson da infantaria do exército de São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga