Presidente do PAICV visita Sao Tomé e critica Governo caboverdiano

As críticas Janira Hopffer Almada ao Governo Cabo Verdiano liderado por Ulisses Correia, foi feita após o encontro na quarta – feira, da líder da oposição caboverdiana com o Primeiro Ministro de São Tomé e Príncipe, Jorge bom Jesus.

Críticas relacionadas com o apoio social que o Governo Caboverdiano presta aos caboverdianos(quase todos idosos) radicados em São Tomé e Príncipe. A Presidente do PAICV na oposição em Cabo Verde, disse a imprensa que os projectos de apoio social foram lançados quando o seu partido era poder em Cabo Verde.

Nessa altura a pensão paga aos caboverdianos em São Tomé, foi aumentada em dobro. Janira Hopffer Almada, contestou o facto do actual governo caboverdiano do partido MPD, ter projectado um crescimento económico na ordem de 5%, mas no entanto não mexeu uma palha no sentido de aumentar também a pensão aos caboverdianos de São Tomé e Príncipe.

Segundo a Presidente do PAICV, com um crescimento da economia caboverdiana em 5%, o Governo de Ulisses Correia, poderia quadruplicar o valor da pensão aos caboverdianos que há mais de 60 anos, navegaram no caminho longe para São Tomé.

Na visita a São Tomé, Janira Hopffer Almada, participou numa sessão de Chá de Beleza onde foi orador de uma palestra sobre lideranças.

Abel Veiga