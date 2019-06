Chá de Levy no Parlamento

Deputado da bancada parlamentar do maior partido da oposição, a ADI. Levy Nazaré é segundo vice-presidente da Assembleia Nacional.

Secretário Geral da ADI, até Janeiro de 2019, ganhou duas eleições legislativas(2010 e 2014), pelo seu partido. Depois da crise interna que forçou a sua demissão do cargo de secretário geral em Março de 2019, nunca mais usou da palavra na Assembleia Nacional.

Numa altura em que o partido ADI tem nova liderança, Levy Nazaré quebrou o silêncio. Pediu desculpas aos familiares e aos poucos amigos que diz ainda ter. Pois os mesmos, segundo Levy Nazaré o havia aconselhado a não se pronunciar nas sessões plenárias, face ao conflito interno, que marcou ADI após as eleições legislativas do ano passado.

Quebrou o silencio para dar chá aos deputados da sua bancada parlamentar, e aos políticos de forma geral. Disse que continua vivo, apesar de tantas lutas e perseguições que enfrentou no seio do seu ADI nos últimos meses.

Levy quebrou o silêncio, para anunciar que renasceu. É outro homem político que o país ganhou. «Não contem mais comigo para interesses inconfessos, obscuros, interesses pessoais. Em que pessoas só pensam em si, não como patriotas e nacionalistas. Pessoas que usam a pátria para se enriquecerem», declarou debaixo de aplausos.

O silêncio na casa parlamentar, ficou mais pesado, para deixar ecoar a voz do deputado Levy Nazaré. «Não contem comigo para a política de ódio. A política de vingança, a política de rancor. Isto só está a destruir São Tomé e Príncipe. Está a levar-nos para um caminho perigoso», pontuou. .

Foi no capítulo de debate sobre a Moção de Confiança, que o deputado da ADI usou da palavra.

Ao contrário de Abnilde Oliveira, o líder da bancada parlamentar da ADI, Levy Nazaré ainda não encontrou pecado capital no Governo, e como Pilatos, não corrobora na crucificação do Bom Jesus. « Governo ainda tem benefício de dúvida. Mas este benefício de dúvida não vai continuar por muito mais tempo Senhor Primeiro Ministro. A não ser que a ADI enquanto único partido da oposição decida deixar o governo assim……», declarou.

Um governo em período de graça, e que segundo o deputado Levy Nazaré, tem feito a graça abundar nas camadas mais desfavorecidas do país. «Uma das coisas que o governo está de parabéns tem a ver com o GIME(Grupo de Manutenção de Estradas). É muita gente que vive disso. È onde muita gente encontra dinheiro, para as crianças irem a escola».

O Governo pagou os salários em atraso de centenas de são-tomenses que garantem a manutenção das estradas principais e secundárias do país. Pagou os salários em atraso e reactivou os trabalhos que estavam paralisados desde 2018..

Mais acções de graça, foram detalhados pelo deputado da ADI. «A questão de alimentação escolar, é outra boa acção. Tudo que conseguirmos fazer para dar uma alimentação saudável as crianças é bom. Porque há crianças que só comem na escola. Elas não pertencem ao maravilhoso mundo das 3 refeições. Os nosso filhos têm 3 refeições, mas em muitas famílias os filhos não têm 3 refeições em casa», sublinhou.

Na recente visita a Itália, o Primeiro Ministro, conseguiu financiamento do PAM, na ordem de 1,5 milhões de dólares para reactivar a alimentação nas escolas durante 5 anos.

O deputado da ADI e Vice-Presidente da Assembleia Nacional, descreveu outro aspecto que faz diferença no Governo de Jorge Bom Jesus. Trata-se da transparência na gestão da coisa pública. «Senhor Primeiro Ministro, continui a trabalhar com transparência, para que todos saibam o que está a fazer», reforçou.

A lista de graças é longa. Levy Nazaré, enalteceu o facto do actual governo ter conseguido pagar os salários na função pública sem recurso a créditos bancários. Nos últimos anos os salários na função pública eram pagos através de créditos aos bancos comerciais. Pediu ao Primeiro Ministro que prosseguisse nesta senda.

Mas nem tudo é benção nas acções de Bom Jesus. O deputado chamou a atenção do Primeiro Ministro, para a necessidade de proteger o empresariado nacional, e não pressiona-lo ainda mais como tem sido a política do actual governo.

Pois segundo o deputado, o próprio Governo reconhece que o sector privado nacional está em vias de extinção. O mesmo sector privado que enfrenta concorrencial desleal do sector informal, acaba por ser alvo de maior pressão fiscal por parte do governo.

Aconselhou o executivo a alargar a base tributária, no sentido de atrair o sector informal que movimenta cerca de 80% das actividades comerciais no país, para serem também contribuintes do Estado.

Para Levy Nazaré, Bom Jesu peca. E peca muito porque tem défice de autoridade. Um défice que pode contribuir para o ressurgimento do paludismo no país. O deputado da ADI, reside no Bairro Saton, onde o garimpo de areia transformou todo o bairro circundante ao aeroporto internacional, num pântano.

Pediu Bom Jesus, para repor a autoridade, caso contrário a anarquia vai continuar a promover a falta de saneamento do meio,que por sua vez, vai aumentar o crescimento do paludismo. «Tem que ter mando….e isso não é ditadura», concluiu.

Abel Veiga