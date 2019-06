Presidente da AN esclarece o caso do prédio de 6 pisos e 75 gabinetes

O artigo do Jornal Téla Nón que anunciou o entendimento entre a Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe e a sua congénere da Guiné Equatorial com vista ao financiamento das obras de construção de um novo edifício parlamentar, com 6 pisos e 75 gabinetes, provocou comentários de repulsa por parte da opinião pública.

Contestação e repulsa, que obrigaram o gabinete do Presidente da Assembleia Nacional a reagir numa nota de esclarecimento.

O público é convidado a ler na íntegra o conteúdo da nota de esclarecimento, que retracta pormenorizadamente todos os passos dados pela parlamento nas últimas legislaturas, no sentido de construir uma nova casa da democracia, para albergar os 55 deputados e os serviços de apoio aos mesmos.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Após a Independência Nacional, em 12 de Julho de 1975, e consequentemente, a transição do poder do governo colonial para o governo de São Tomé e Príncipe, foram instalados, no edifício da actual Comissão Eleitoral Nacional (CEN), os serviços da Assembleia Constituinte, tendo entretanto os membros da referida Assembleia de se reunir, por carência de espaço, no Palácio do Povo, para a elaboração da primeira Constituição da República.

Com a criação da Primeira Assembleia Popular Nacional, em meados de 1976, e tendo a então Presidente, Alda do Espírito Santo, constituído novos Gabinetes, houve necessidade de se transferir os serviços que se encontravam instalados na CEN para o edifício que aloja actualmente a sede da União dos Escritores e Artistas de São Tomé e Príncipe (UNEAS). Todavia, o referido edifício não reunia igualmente as condições apropriadas aos trabalhos parlamentares, motivo pelo qual estes continuaram a realizar-se no Palácio do Povo.

Algum tempo depois, a Presidente Alda do Espírito Santo decidiu transferir os serviços da Assembleia Popular Nacional para o edifício onde funcionou, até muito recentemente, a Missão Médica da República da China (Taiwan) de Luta contra o Paludismo, localizado na Avenida Marginal 12 de Julho, nas imediações do Clube Náutico, prosseguindo contudo as suas reuniões a ser realizadas no Palácio do Povo.

Após um referendo popular, as primeiras eleições multipartidárias tiveram lugar a 20 de Janeiro de 1991, com a participação de quatro partidos políticos legalmente constituídos no cenário político nacional, tendo a Assembleia Nacional passado a contar com 55 Deputados, o que obrigou a respectiva administração a transferir os seus serviços para o recinto do actual Gabinete do Primeiro-Ministro, recorrendo desta feita, devido ao número de Deputados eleitos, ao arrendamento duma sala no edifício do Palácio dos Congressos, uma oferta do governo chinês ao Estado São-tomense, inaugurado em 1988, para a realização de eventos.

Em finais de 1994, com o crescimento ao nível dos recursos humanos, a modernização de determinados serviços, assim como a criação de novos postos de trabalho, por decisão do então Presidente da Assembleia Nacional, Francisco Fortunato Pires, procedeu-se à transferência de todos os serviços da Assembleia Nacional para o actual edifício do Palácio dos Congressos, de modo a se responder às exigências daquela época, ainda que o espaço não tenha sido concebido para tal fim.

Volvidos que são 25 anos sobre o período de funcionamento da Assembleia Nacional neste edifício, prosseguem as reclamações a propósito da falta de espaço e da flagrante inadequação dos serviços à estrutura do mesmo, não obstante tratar-se de um edifício robusto, provido de salas enormes e apropriadas para a realização de eventos de diferentes índoles, tais como congressos, palestras, reuniões, conferências, etc.

Acresce a isso o facto de que, há já algum tempo, se tem vindo a constatar que o edifício do Palácio dos Congressos carece de uma profunda reabilitação, já que se verificam fissuras na respectiva laje de cobertura e, na época chuvosa, inundações em alguns gabinetes. Por outro lado, o sistema de canalização encontra-se em situação de todo degradante, o que impede que as instalações sanitárias disponham de condições atinentes à satisfação das necessidades de natureza higiénica.

Atendendo às nossas dificuldades financeiras, tem-se vindo ao longo dos anos a proceder a pequenas adaptações, como forma de mitigar os problemas com que os serviços se confrontam. Por esse motivo, na VIII Legislatura, liderada pelo Presidente da Assembleia Nacional, Francisco Silva, elaboraram-se estudos e projectos tendentes à construção de um edifício de raiz adequado à casa parlamentar.

Tal preocupação foi, de igual modo, levantada no decurso da IX Legislatura pelo Presidente Alcino Pinto que, numa missão de bons ofícios realizada à República de Timor Leste por uma delegação da Assembleia Nacional, sob a sua chefia, logrou convencer o Governo daquele país a atribuir, a título de donativo, um montante de sete milhões de Dólares, sendo cinco milhões para ajuda ao Orçamento Geral do Estado e dois milhões especificamente para a construção de um edifício de raiz destinado a funcionar como sede da Assembleia Nacional.

Este montante foi disponibilizado mediante um acordo que envolvia a deslocação a São Tomé e Príncipe do líder carismático de Timor Leste, Comandante Xanana Gusmão, para participar na cerimónia de inauguração do citado edifício.

No entanto, após a transferência do montante pelo Estado timorense para a conta do Tesouro Público, o XV Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe não se dignou em transferi-lo para a conta especial da Assembleia Nacional, razão pela qual não se deu início ao processo que teria conduzido ao lançamento da primeira pedra relativo à construção do edifício em causa, o que vem colocando este órgão de soberania, aos olhos da República de Timor Leste, como incumpridor do compromisso então assumido perante o governo daquele país.

Na X Legislatura, o Presidente da Assembleia Nacional, José da Graça Diogo, ao tomar conhecimento do facto, e desejando, assim como os demais responsáveis, seguir a tradição de continuidade do Estado, mandou elaborar um projecto para a construção do edifício de raiz, tendo como garantia de financiamento o fundo de cooperação da República da China (Taiwan), sendo que, em virtude do corte de relações diplomáticas com aquele país, não foi possível dar início às obras.

Tratando-se de uma perspectiva de existência de um edifício próprio, representativo e adequado ao eficaz funcionamento do Parlamento, uma preocupação de todos os Presidentes que perfilaram nesta casa parlamentar, bem como dos respectivos Deputados, a actual administração liderada pelo Presidente da Assembleia Nacional, Sua Excelência Delfim Santiago das Neves, tendo em consideração o reatamento das relações diplomáticas com a República Popular da China, encetou diligências junto da Embaixada daquele país para que esta pudesse disponibilizar uma equipa tendente à elaboração de um estudo exaustivo abarcando os já mencionados problemas de degradação, tendo em vista a apresentação de propostas para a sua solução.

Após o estudo elaborado, a referida equipa recomendou no seu relatório que se procedesse à transferência, para um outro local, de determinados serviços da Assembleia Nacional, tendo em vista a necessidade de se superar, na circunstância, o acentuado nível de degradação de alguns compartimentos primários do edifício.

Para além de não se encontrar de momento um espaço disponível para albergar parte dos serviços da Assembleia Nacional, conforme a recomendação supra, ainda assim, tal apreciação não satisfaz as reais necessidades sugeridas pelos técnicos.

Por outro lado, o Estatuto dos Deputados, no seu capítulo de incompatibilidades, não permite que estes exerçam outras funções públicas, compelindo-os deste modo ao desempenho das suas funções a tempo inteiro, quando, para tal, não existem condições no actual edifício para o efeito.

No decurso da VIII Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (AP-CPLP), realizada em Janeiro último na cidade da Praia, Cabo Verde, o Parlamento São-tomense ficou com a incumbência de acolher a XI AP-CPLP, prevista a realizar-se em 2021.

Com efeito, de modo a conciliar as prementes necessidades relativas ao digno acolhimento dos mais altos representantes dos Parlamentos congéneres com a honorabilidade da própria casa parlamentar São-tomense, torna-se imperiosa a construção de um edifício próprio e emblemático, susceptível de atender às preocupações ora expostas e, bem assim, o futuro do órgão legislativo nacional.

Neste sentido, fruto da sua visão estratégica parlamentar e na perspectiva da continuidade do Estado, a nova administração deste órgão de soberania decidiu abraçar este projecto, contando com o apoio dos Estados membros da CPLP e outros, como forma de conceder nova dinâmica à sua benquista concretização.

É de todo compreensível o espanto de alguns elementos e/ou sectores da nossa sociedade em torno de um edifício de 6 pisos que, na sua perspectiva, se trata de um assombroso arranha-céus, o que não corresponde, no mínimo, à verdade. Saliente-se que, em termos de aproveitamento dos compartimentos, dos mencionados seis pisos do propalado edifício, o piso – 1 está concebido para parque de estacionamento dos serviços afectos à Assembleia Nacional e o sexto compreende a cobertura prevista para actividades culturais e recreativas.

Há ainda a considerar que o pé direito, ou seja, a altura do hemiciclo, ocupa quase 2/3 dos pisos 1 e 2. Portanto, como se poderá calcular, apenas os pisos 3 e 4 e 1/3 dos pisos 1e 2 serão distribuídos em compartimentos para albergar todos os serviços da Assembleia Nacional.

Finalmente, com o devido respeito, cabe ainda à Assembleia Nacional esclarecer alguns cidadãos que emitiram opiniões sugerindo a substituição do projecto por outras infraestruturas sociais de que, no âmbito das atribuições conferidas pelas leis e pelo Regimento da Assembleia Nacional, não é da competência deste órgão, no quadro de cooperação parlamentar, solicitar apoios dos parceiros para o financiamento de quaisquer infraestruturas da esfera governativa.

Lamentamos que no passado recente se tenha construído e adquirido, com fundos públicos santomenses, edifícios para outros órgãos de soberania, bem como demais instituições públicas, dos quais nos congratulámos, sem que não tivesse então havido qualquer alarido, nem sugestões para a substituição destes por infraestruturas de cariz social.

A Assembleia Nacional aproveita o ensejo para agradecer a todos quantos contribuíram, de uma forma ou de outra, para o esclarecimento cabal de eventuais especulações surgidas à volta deste projecto.

Bem-Haja.

São Tomé, aos 27 de Junho de 2019.

Gabinete de Assessoria do Presidente da Assembleia Nacional,

Yuri Pires dos Santos