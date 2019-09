30 de Setembro dia histórico por causa das Roças

30 de Setembro é feriado nacional em São Tomé e Príncipe. No dia 30 de Setembro do ano 1975, exactamente dois meses, após a proclamação da independência nacional, os nacionalistas que assumiam a governação da jovem República, anunciaram num comício a nacionalização das roças de São Tomé e Príncipe.

Registos radiofónico da euforia de 30 de Setembro de 1975, reflectem as declarações do Primeiro Presidente do país, Manuel Pinto da Costa e do Primeiro, Primeiro Ministro do novo país Miguel Trovoada. Ambos anunciaram a nacionalização de cada uma das roças de São Tomé e do Príncipe, nos comícios rasgados de aplausos do povo trabalhador são-tomense, na altura cheio de inspiração e confiante de que com, os seus braços as roças continuariam a ser a única fonte de receitas para o jovem país.

Uma decisão política que se ajustava ao momento histórico de São Tomé e Príncipe. 44 anos depois, e apesar da degradação a nível das infra-estruturas e também da produção nas roças, a nacionalização das roças continua a ter valor político e histórico para a República Democrática.

Dados recolhidos pelo Téla Nón junto ao sector das estatísticas, demonstram o declínio da produção do cacau. Em 1979 as 15 grandes empresas agrícolas de São Tomé e Príncipe, e as suas respectivas dependências, produziram 7489 toneladas de cacau.

Água Izé e as suas dependências destacaram-se com 1006 toneladas de cacau, e Santa Margarida ficou no segundo lugar com 990 toneladas, seguindo-se Agostinho Neto com 902 toneladas.

Com excepção das duas antigas grandes roças da ilha do Príncipe, nomeadamente Sundy e Porto Real que produziram cerca de 200 toneladas de cacau, todas as outras grandes empresas de São Tomé, garantiram em 1979 produção acima de 500 toneladas do principal produto de exportação, o cacau.

Actualmente a produção do cacau a nível nacional fica perto das 2 mil toneladas por ano. Baixa da produção e da produtividade com impacto negativo na economia nacional. O retalhamento das parcelas de terra das grandes roças, para exploração familiar, uma medida imposta pelo FMI na década de 90, não contribuiu para inverter a baixa da produção. Pelo contrário ajudou a destruir por completo a estrutura colonial, e pós independência do que eram as roças.

Parte importante das terras, passou a ser matagal. Cacaueiros, que são arbustos em alguns casos, se transformaram em árvores, porque os donos de muitos lotes de terra, não têm vontade de trabalhar, ou porque não sabem fazer o devido tratamento de limpeza na planta que produz o cacau.

Muitas das terras que eram trabalhadas sob ordens de feitores e capatazes, que definiam as tarefas e as técnicas de tratamento dos cacaueiros, passaram a ser propriedade de muita gente, que não sabe nada da agricultura, e principalmente do tratamento que deve ser dado ao cacaueiro ou ao cafezeiro.

A reforma agrária implementada com maior intensidade nos finais da década de 90, pôs fim a autoridade local nas grandes roças e nas suas dependências. Estruturas que na era colonial e também nos primeiros anos da independência, funcionavam como um Estado dentro do outro. Tinham hospitais, creches, morgue, cantinas, oficinas de carpintaria, mecânica, marcenaria, serralharia, água canalizada, energia eléctrica etc…etc.

Estrutura económica e social, que era mantida por responsáveis locais. Havia pessoal que se encarregava diariamente da limpeza do quintal da roça, do tratamento dos jardins que ficavam cheios de borboletas. Aliás os quintais das grandes roças eram ornamentados por jardins de flores únicas, beijadas por borboletas de várias tonalidades. Cenário de muitas brincadeiras de infância de são-tomenses que nasceram na roça.

Havia curral de bois, pocilga de porcos, muitos cavalos no estábulo, e muita alegria no quintal da roça.

Tempos em que a televisão não era realidade em São Tomé e Príncipe. Mas o espírito de grupo, de entre ajuda, de solidariedade, era fortalecido no seio das crianças. À noite, cantavam e dançavam em roda no terreiro da Roça. Outras vezes ouviam histórias contadas sabiamente pelos mais velhos. Todos sentavam a volta do mais velho no meio do terreiro, para ouvir histórias e contos de gigantes, de feiticeiras, da esperteza do coelho ou do macaco, ou da sabedoria e paciência da tartaruga.

Contos e histórias, que contribuíam para moldar personalidades dignas, tendo em conta o conteúdo sempre rico desses contos, na promoção de valores éticos e morais.

Tudo isso acabou, tudo desmoronou. O cenário actual das roças de São Tomé e Príncipe é equiparado a de um lugar que tivesse sido alvo de uma tremenda guerra, com bombardeamentos incessáveis. Infra-estruturas de enorme valor histórico e arquitectónico transformadas em ruínas.

Sem autoridade local, o capim invadiu os quintais das Roças, as luxuosas residências dos antigos patrões, foram tomadas por novos donos, que infelizmente, nada fizeram deixando a arquitectura singular e histórica dos imponentes edifícios, ruir aos bocados até se transformar em escombros.

As roças foram o pulmão da produção agrícola para exportação, sobretudo do cacau e do café café de boa qualidade.

As Roças e as suas infra-estruturas, fontes de história, expoentes máximos da arquitectura das ilhas, poderiam em 2019, ou muito antes ainda, ser a principal alavanca do Turismo em São Tomé e Príncipe.

As roças nacionalizadas em 1975, tinham tudo, para dar a São Tomé e Príncipe a par do cacau e do café, um tipo de turismo único no mundo. Garantia dada ao Téla Nón no ano 2017, pela ex-Directora Geral do Turismo, Myrian Daio.

As casas dos ex- patrões, ficaram intactas, desde os talheres, passando pelas loiças, mobílias coloniais, tudo completo. Recheios que foram delapidados de forma cíclica a partir de 30 de Setembro de 1975.

Mesmo com tudo em ruínas no cenário das Roças, o país São Tomé e Príncipe, continua a celebrar com orgulho, o dia em que as roças, enquanto única fonte de riqueza do país, foram retiradas das mãos da minoria colonialista que conservava toda a riqueza do país, a troco do trabalho forçado e da exploração desumana dos serviçais.

Abel Veiga