Roças : “JBJ” promete retomar a exportação para o Gabão

O Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, que inaugurou no dia 30 de Setembro a Feira Agrícola, por ocasião dos 44 anos sobre a nacionalização das roças, defendeu a reabertura das linhas que no passado, permitiram as trocas comerciais entre São Tomé e Príncipe e alguns países da sub-região africana.

Aliás, os primeiros comerciantes são-tomenses, que mais tarde se transformaram nos chamados homens de negócios de hoje, começaram a ganhar dinheiro nos finais da década de 80 do século XX, através do comércio e venda no mercado do vizinho Gabão, de matabala, tomate, cabras, e demais produtos agrícolas produzidos em São Tomé e Príncipe.

A terra fértil de São Tomé e Príncipe, continua a desafiar o país para o trabalho. Basta trabalho, para ela, a terra, dar aos são-tomenses tudo que seja produto alimentar, e em excedente para exportar.

«Angola é um mercado, Cabo Verde é outro mercado,. Já exportávamos nossos produtos para o Gabão. Porquê que se deixou de fazer? Nós vamos retomar», garantiu Jorge Bom Jesus.

Visivelmente aflito com a incapacidade do país em exportar o seu excedente de produção agrícola, o Chefe do Governo, recordou que as terras que formam as roças de São Tomé e Príncipe, são abençoadas. «Essa terra é abençoada só falta a parte dos homens», frisou.

Exportar significa vender para o estrangeiro os bens e serviços que o país produz. Processo que tem como consequência a entrada de divisas, ou seja, dinheiro(dólares ou euros), para a economia nacional. Dinheiro ou divisas, que o Governo de Jorge Bom Jesus, está a procura com lanterna, tendo em conta a crise que vive as finanças públicas de São Tomé e Príncipe.

Por outro lado, a feira agrícola que celebrou a data histórica de nacionalização das roças, 30 de Setembro, foi inaugurada numa altura em que a estação das chuvas deu sinal de entrada em força. « Graças a Deus este fim de semana choveu copiosamente. Oportunidade para revisitar o espírito do 30 de Setembro. ” Construamos o país com as nossas próprias mãos. Vamos começar desde já a plantar…”», pontuou, JBJ.

As roças sempre foram fonte de alimentos, de produtos de exportação, e de riqueza para São Tomé e Príncipe.

Francisco Ramos, Ministro da Agricultura, considerou que o 30 de Setembro de hoje, é celebrado a pensar na transformação dos produtos locais. O Ministro defendeu o aumento da produção, para impulsionar a transformação dos produtos nacionais, isto é, conferir valor acrescentado a produção nacional.

Por sua vez, Jorge Bom Jesus, que disse estar empenhado em retomar a exportação para o Gabão, recordou que a par da exportação, São Tomé e Príncipe, deve também importar bens e serviços da sub-região.

Madeira, é um dos produtos de exportação do Gabão e outros países da África Central. Para proteger o ambiente e preservar a sua agricultura, São Tomé e Príncipe, precisa pôr fim ao abate de árvores no seu território de 1001 quilómetros quadrados.

O Primeiro Ministro anunciou que já está em vigor a isenção de taxas para a importação da madeira para serem comercializadas em São Tomé e Príncipe.

Por mais voltas que as autoridades e os pensadores do país queiram dar, na prática as Roças continuam a ser o pulmão da economia de São Tomé e Príncipe.

Através da sua rica história e do seu ecossistema envolvente, as roças acabam por dar vida e alimento ao sector do turismo.

As roças preenchem quase que 90% do território de São Tomé e Príncipe. O seu cacau e café continuam a ser os únicos produtos de exportação do país. Até agora é das roças que jorra o ouro negro, que dá receitas ao país(cacau, café, pimenta, baunilha, etc etc).

Abel Veiga