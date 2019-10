MNE identifica o principal rosto do vandalismo e da violência que atingiram São Tomé

A Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de São Tomé e Príncipe(na foto abaixo), identificou nesta sexta-feira o rosto que liderou o incitamento aos actos de vandalismos e de violência que marcaram a cidade de São Tomé na última quarta – feira.

«Agora dirijo-me a senhora doutora Celiza de Deus Lima. Todos os processos no âmbito da justiça têm prazos. Eu não sei quem ela verdadeiramente está a defender. O advogado do senhor Iudimilo está na Costa do Marfim. Ele teve a defesa necessária. Incitar como incitou a ponto de vários são-tomenses queimarem igrejas, a senhora é um rosto desta revolta e tem que assumir as consequências», declarou a ministra Elsa Pinto.

Nas últimas semanas a advogada Celiza de Deus Lima, apresentou-se numa conferência de imprensa, na habitual esplanada do Hotel Omalilodje, como sendo membro de um movimento da “Sociedade Civil”, que estava a agir para garantir a libertação imediata do pastor Iudimilo Veloso, que se encontra preso na Costa do Marfim.

O pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, é santomense. Há mais de uma década que Iudmilo Veloso, fixou residência na Costa do Marfim, onde trabalha como missionário da IURD.

A Ministra dos Negócios Estrangeiros garantiu que todas as demarches diplomáticas foram feitas no sentido de o Estado são-tomense conhecer a situação do cidadão pastor. No entanto Elsa Pinto, sente que «pessoas outras quiseram possivelmente usurpar as funções do ministério dos negócios estrangeiros e cooperação e sobretudo com discursos incendiários, não querendo sequer respeitar os princípios que têm a ver com as práticas diplomáticas….», precisou a ministra.

O país viveu momento único de ataque contra igrejas. «O que se passou é algo que nunca aconteceu nesta país. Somos todos são-tomenses e somos cristãos. A queima de igrejas neste país é um prelúdio muito mau. É algo muito negativo e as consequências deste acto de queima de igrejas devem ser atribuídas a determinados rostos deste movimento», reforçou a ministra dos negócios estrangeiros e cooperação.

Elsa Pinto garantiu que tem estado em contacto permanente com o seu homólogo da Costa do Marfim. Na comunicação com o ministro dos negócios estrangeiros da Costa do Marfim na quinta feira 17 de Outubro, a chefe da diplomacia são-tomense, foi informada que «o são-tomense Iudimilo da Costa encontra-se a cumprir pena numa prisão na Costa do Marfim. Por causa justamente, de um crime de difamação. Alguns pastores colegas seus apresentaram uma queixa, ele foi julgado e condenado. Teve direito a defesa, teve advogado e até fez um recurso, que está no Tribunal de Relação da Costa do Marfim», citou a ministra dos negócios estrangeiros.

Elsa Pinto, prosseguiu. «Disse-me mais o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Costa do Marfim que , esse assunto, é um assunto privado. Não é um assunto que tem a ver com o Estado marfinense. É um assunto privado do cidadão Iudimilo com a sua Igreja e com os seus colegas pastores».

No que concerne a pena de prisão de 1 ano aplicada pela justiça marfinense ao pastor Iudmilo, mereceu contestação de Celiza Deus Lima. Enquanto rosto do movimento designado de “Sociedade Civil”, a advogada considerou a pena de prisão como excessiva.

No entanto a ministra dos negócios estrangeiros, Elsa Pinto, diz que ouviu a seguinte explicação do seu homólogo da Costa do Marfim. «No que concerne a pena de prisão que lhe foi aplicada, o ministro da Costa do Marfim disse-me que por causa dessas difamações nas redes sociais, hoje os Tribunais da Costa do Marfim, aplicam penas mais pesadas do que no passado. Exactamente para evitar que as pessoas usem as redes sociais para difamar», frisou.

Segundo Elsa Pinto, o seu homólogo costamarfinense, garantiu toda disponibilidade para receber qualquer delegação nacional são-tomense.

Uma delegação diplomática são-tomense, deverá viajar nas próximas horas rumo a Abjan, capital Costa Marfinense, para segundo a ministra Elsa Pinto, «dar devida protecção consular ao nosso concidadão de acordo com as leis da República. Todo resto foi apenas show off para incendiar este país, para transformar este país num Estado não de Direito», concluiu.

Abel Veiga