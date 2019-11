STP e China deram início ao projecto de construção de 200 apartamentos

Distrito de Lobata, que envolve as regiões centro e norte da ilha de São Tomé, foi o palco do arranque das obras que numa primeira fase, vão dar aos são-tomenses um total de 6o apartamentos.

Jorge Bom Jesus, Primeiro Ministro de São Tomé e Príncipe, acompanhado pelo embaixador da China em São Tomé e Príncipe, Wang Wei, lançaram a primeira pedra para a construção dos dois primeiros blocos de apartamentos no distrito de Lobata. Cada bloco terá 12 apartamentos.

O Ministro das Obras Públicas e Infra-estruturas, Osvaldo Abreu, que desde o primeiro semestre do ano, projectou a construção de apartamentos como uma das prioridades do seu ministério, interveio para confirmar a materialização da promessa.

«O lançamento da primeira pedra para construção das casas sociais, marca assim início de uma promessa do Governo, com vista a minimizar os problemas de habitação com que muitas famílias e jovens deparam actualmente», afirmou o ministro Osvaldo Abreu.

A República Popular da China, financia o projecto de construção de casas sociais em todos os distritos da ilha de São Tomé e na região Autónoma do Príncipe. A China assumiu o compromisso de até ao ano 2022, construir 200 casas sociais em São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga