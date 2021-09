“Homens do Poder” estão riscados dos apartamentos contruídos pela China

Pelo menos é a vontade manifestada pelo Conselho de Ministros de São Tomé e Príncipe. Os membros do governo e os seus familiares directos não podem candidatar-se para adquirir os primeiros 60 apartamentos construídos pela República Popular da China, nos distritos de Lobata e Cantagalo.

O conselho de ministros diz que é longa a lista dos cidadãos favorecidos, e consequentemente excluídos de concorrer para ter acesso aos luxuosos apartamentos construídos pela China.

« Os titulares de Órgãos de Soberania, os Presidentes das Câmaras Distritais, os Diretores Gerais das Instituições e Empresas Públicas, os membros do Conselho de Administração e todos aqueles que já tenham casa própria, ou projeto de construção aprovado pela Direcção das Obras Públicas e Urbanismo, com mais de 50% de execução…», precisa o conselho de ministros no comunicado distribuído à imprensa.

No grupo de 60 apartamentos já construídos, e que a embaixada da República Popular da China entregou ao Governo santomense no dia 16 de Agosto passado, apenas 1 apartamento foi concedido a um cidadão nacional.

«Convém ressaltar que, com a exceção do apartamento atribuído ao cantor João Seria, nenhum outro apartamento foi distribuído…», confirma o conselho de ministros.

João Seria ganhou um apartamento construído pela China, como resultado da homenagem feita pelo governo, pelo seu desempenho como músico de referência histórica na cultura santomense.

Note-se que no quadro da cooperação bilateral, a República Popular da China comprometeu-se em construir 200 apartamentos em São Tomé e Príncipe, até o ano 2022.

Abel Veiga