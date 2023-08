UH-Habitat ajuda STP na implementação do plano nacional de ordenamento do território

Maimunah Sharif é Subsecretária-geral das Nações Unidas e Diretora Executiva do Un-Habitat. Está no arquipélago para uma visita de trabalho de quatro dias. Esta segunda-feira analisou com o primeiro-ministro, Patrice Trovoada, os esforços em conjunto para uma urbanização sustentável e inclusiva em S. Tomé e Príncipe.

Anunciou a propósito, ajuda na aprovação e implementação do plano nacional de ordenamento do território. «Falamos como podemos apoiar nisso» – destacou Sharif.

O Un-Habitat quer também ajudar S. Tomé e Príncipe a encontrar soluções sustentáveis em termos de materiais de construção civil, por um lado e, por outro na promoção do turismo sustentável.

«Uma outra área é a educação, sobretudo, como através de projetos podemos aprender das lições em termos de materiais de construção e tentar entender soluções mais sustentáveis que podem ser aplicadas no âmbito da habitação. A ideia é estabelecer um laboratório de pesquisa e investigação sobre essas matérias. Também se discutiu a promoção de um turismo sustentável em S. Tomé e Príncipe» – sublinhou a Diretora Executiva do Un-Habitat.

A visita de Maimunah Sharif contempla uma deslocação à região autónoma do Príncipe, onde o Un-Habitat, com ajuda de outros parceiros, participa no projeto de reassentamento da população denominado “Terra Prometida”.

No total, 133 famílias da antiga roça Sundy na ilha do Príncipe, vão ser transferidos para uma nova aldeia que começou a ser construída em 2018.

O Un-Habitat começou a sua missão em São Tomé e Príncipe em Agosto de 2011, ao pedido do governo e, instalou o seu escritório no arquipélago em Dezembro de 2015.

José Bouças