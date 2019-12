Cabo Verde homenageia ex-Ministro dos Desportos de STP

O antigo detentor da pasta do desporto santomense, Marcelino Sanches, foi homenageado este final de semana pelo Governo de Cabo-Verde, na Terceira edição da Gala Cabo Verde Sucesso. Marcelino Sanches, foi futebolista em São Tomé. Chalino era o seu nome mais ouvido nos relatos de futebol em São Tomé e Príncipe, na década de 80 do século passado. Chalino tornou-se o nome mais vulgar de Marcelino Sanches.

Depois de um longo período como imigrante em Portugal, o futebolista “Sanches”, apelido que descende de cabo-verdianos, regressou a sua terra natal no calor eleitoral do ano 2014. E enquanto militante do partido ADI, foi nomeado Ministro da Juventude e dos Desportos.

O Téla Nón publica de seguida, o texto escrito em Dakar pelas autoridades caboverdianas a propósito da “Terceira Gala Cabo Verde Sucesso”.

” Terminou a 3.a ed. da Gala Cabo Verde Sucesso, em Dakar, Senegal.

1. Uma sala linda e repleta de gente, sobretudo de cabo-verdianos( naturais e descendentes), mas também com senegalese e representantes de outras comunidades.

2. Uma festa da caboverdianidade e de demonstração de amor ao país, num ambiente formidável, com muita e boa música, discursos e homenagens a figuras relevantes de cabo-verdianos que vivem noutros países africanos( Senegal, Guinée, Côte d’ Ivoire, Angola, S. Tomé e Príncipe, Moçambique, Guiné Bissau).

3. A presença honrosa, muito simpática e simbolicamente importante do Presidente Macky Sall e vários membros do seu governo.

Macky Sall que fez um discurso muito simpático para com Cabo Verde e os cabo-verdianos e que, para mim(creio que também para todos os cabo-verdianos presentes), foi de uma ternurenta cumplicidade a todos os níveis, mas de modo especial na homenagem surpreendente, comovente e penetrante feita a Mário Fonseca, meu irmão, poeta e intelectual, que viveu, trabalhou, ensinou e escreveu no Senegal durante muitos anos.

Chegou inclusivamente a citar poema de Mário Fonseca, num reconhecimento que, é preciso dizê-lo, nem sempre é visto e feito em Cabo Verde.”

Fonte: Jorge Carlos Almeida Fonseca