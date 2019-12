Ex-Ministro mandou mexer nos 17 milhões de USD

A delegação do Fundo Kuwaitiano que se reuniu com o Governo são-tomense para esclarecer a polémica em torno do acordo de crédito financeiro, para modernização do hospital central Ayres de Menezes, apresentou documentos que provam o envolvimento do ex-Ministro das Finanças Américo Ramos, na movimentação do crédito financeiro.

Numa conferência de imprensa na quarta – feira, o Ministro das Finanças e da Economia Azul, Osvaldo Vaz, desmentiu a notícia veiculada na terça – feira, pela Agência de Notícias do próprio Governo, que deu conta de que os 17 milhões de dólares inscritos no crédito concedido ao arquipélago, estavam intactos e sob controlo do fundo Kuwaitiano.

O Ministro das Finanças, Osvaldo Vaz(na foto em baixo ), fez o cronograma dos acontecimentos. Começou pelo momento da passagem de pasta entre ele o seu antecessor, Américo Ramos. Momento em que segundo o ministro, o seu antecessor, garantiu que não tinha havido qualquer desembolso do crédito de 17 milhões de dólares, cujo acordo foi assinado no ano 2016.

No entanto a polémica em torno do Fundo Kuwaitiano de 17 milhões de dólares para requalificação do hospital Ayres de Menezes, explodiu em Janeiro de 2019, quando o Governo são-tomense recebeu documentos do fundo Kuwaitiano a exigir o pagamento de juros, por causa do desembolso de uma parte do crédito.

Veja em anexo, a nota do Fundo do Kuwait dirigida ao governo são-tomense, exigindo o pagamento dos juros pelo desembolso de parte do crédito – Kuwait pede pagamento de juros

O novo Governo manifestou estranheza. Como poderia pagar os juros de um crédito financeiro, que ainda não tinha chegado ao país? O ministro das finanças explicou que «internamente todas as fontes diziam que não houve nenhum desembolso. A direcção do Tesouro garantiu que não tinha qualquer informação sobre o desembolso do crédito, o ex-director do hospital central disse que não se tinha cumprido com o processo de criação do comité que era uma das condições para o desembolso do crédito», referiu o ministro das finanças.

O governo diz que procurou o fundo Kuwaitiano para entender o assunto. «Assim pedimos ao Fundo Kuwaitiano que nos concedesse informações que confirmassem a solicitação feita pelo Estado são-tomense para o desembolso do crédito. Um mês depois enviou-nos cópias dos dois desembolsos que o Estado são-tomense solicitou…», frisa o ministro das finanças.

O documento cuja cópia o ministro das finanças entregou a imprensa, prova que foi o ex-Ministro das Finanças Américo Ramos, quem deu ordens ao Fundo do Kuwait, para executar duas transferências em valores superiores a 200 mil euros.

O Dinheiro foi depositado na conta de uma empresa da Índia, que tinha sido escolhida pelo Governo de Patrice Trovoada, para prestar serviços de consultoria ao projecto de modernização do hospital central Ayres de Menezes.

O leitor tem acesso aos documentos que provam tais ordens dadas pelo ex-Ministro das Finanças Américo Ramos, para que fossem feitas transferências de dinheiro do fundo Kuwaitiano para a empresa da Índia.

1 – Ordem de pagamento para a empresa indiana 1

2 – Ordem de pagamento para a empresa indiana

3 – ordem

«Os desembolsos foram feitos, houve pagamentos e o Estado são-tomense já não tem lá os 17 milhões de dólares, é bom que isso fique bem claro», precisou Osvaldo Vaz.

No quadro da ordem de pagamento emitida pelo ex-Ministro das Finanças, a empresa indiana deveria receber mais dinheiro. O valor de 1 milhão 185 mil e 920 euros ficaram cativos. O Fundo Kuwaitiano, pretendia constatar os trabalhos que a empresa da Índia estava a executar, para depois desembolsar a outra parte do valor. – valor a desembolsar a favor da empresa Indiana

«O fundo Kuwaitiano solicitou via fax ao Governo cessante que explicasse o progresso dos trabalhos de consultoria face aos desembolsos que efectuaram e não obtiveram qualquer resposta do Governo», afirmou o ministro das finanças.

O comportamento da empresa indiana, deixou inseguro o fundo do Kuwait. «A delegação do Fundo Kuwaitiano nos disse que na altura da selecção da empresa para prestar serviço de consultoria, o fundo kuwaitiano apresentou ao Governo são-tomense 10 empresas. Estranhamente o Governo são-tomense ignorou as 10 propostas e decidiu apresentar ao fundo Kuwaitiano uma empresa da Índia designada Feedback Infra».

A empresa indiana parceira do anterior Governo, na qualidade de consultora do projecto de modernização do hospital Ayres de Menezes, acabou por desaparecer, sobretudo depois do povo ter decidido nas urnas de 7 de Outubro de 2018 pela mudança de governo em São Tomé e Príncipe.

A delegação do Fundo Kuwaitiano que foi convidada pelo Governo para vir ao país dar explicações sobre o crédito, tinha a incumbência de trazer também a empresa indiana consultora do projecto. Mas nem o actual Governo nem o Fundo Kuwaitiano, sabem do paradeiro da empresa indiana.

«O fundo Kuwaitiano aconselhou-nos a insistir no sentido de contactar com a empresa de consultoria, que de acordo com o contrato deveria ter uma sede em São Tomé e Príncipe. Pediram que insistíssemos para que a empresa de consultoria possa nos dizer de facto, o que fizeram com os dois desembolsos. ……E disse-nos mais, que se efectivamente não conseguirmos obter informações da empresa de consultoria, devemos remeter o processo à justiça, para reavermos os valores já pagos a tal empresa», concluiu o Ministro das Finanças Osvaldo Vaz.

O Governo quer esclarecimento sobre o paradeiro dos mais de 200 mil euros que o anterior ministro das finanças mandou retirar do pacote de 17 milhões de dólares do crédito de Kuwait, em benefício da empresa indiana actualmente baseada em parte incerta.

Segundo o ministro das finanças Osvaldo Vaz, os documentos cedidos pelo fundo Kuwaitiano, já foram entregues ao Ministério Público de São Tomé e Príncipe.

«Todos os documentos que estão cá, o Fundo Kuwait é que nos enviou, e as diligências foram feitas pelo Ministério das Finanças. Porque interessa ao Ministério das Finanças esclarecer o assunto, e não teve colaboração interna. Assim que recebemos os documentos, fazemos chegar ao Ministério Público através do Ministério da Justiça», pontuou.

Parte do crédito do Kuwait de 17 milhões de dólares, para modernizar o hospital Ayres de Menezes, envolto em operações bancárias ainda ocultas.

Abel Veiga

.