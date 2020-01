Rafael Branco diz que a CNE da Guiné Bissau ” fez um trabalho isento e transparente”

Artigo do JORNAL – “O Democrata” da Guiné Bissau

O antigo primeiro-ministro são-tomense, que dirige a missão de observadores da União Africana no país, fez estas considerações aos jornalistas depois da publicação dos resultados provisórios da segunda volta das eleições presidenciais realizadas no último domingo, 29 de dezembro, que ditou a vitória do candidato do MADEM, Úmaro Sissoco Embaló, com 53,55 por cento de votos contra 46,45 por cento do seu adversário, Domingos Simões Pereira.

“As instituições são credíveis. O povo confia nas suas instituições, portanto o processo será muito mais fácil se o povo confia nas instituições do seu país”, referiu para de seguida, assegurar que a Guiné-Bissau começa hoje uma nova página no novo ano.

“Penso que são criadas as condições para que o povo guineense e o novo Presidente eleito bem como outras instituições do Estado se unam para aproveitar esta oportunidade e dar um passo importante no processo do desenvolvimento da Guiné-Bissau para a melhoria das condições de vida do povo”, sublinhou.

Por: Assana Sambú / Jornal O Democrata – Guiné Bissau