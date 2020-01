Secretário-geral da ONU diz que mundo não pode ter outra guerra no Golfo

Em comunicado, António Guterres afirmou estar “profundamente preocupado” com a situação na região; na quinta-feira, um ataque ao Aeroporto de Bagdá, no Iraque, matou oito pessoas, entre elas o chefe militar do Irã, o general Qasem Soleimani.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, está “profundamente preocupado com a recente escalada” de tensões na região do Golfo.

Em nota emitida pelo seu porta-voz, o chefe das Nações Unidas lembrou que “tem defendido de forma consistente” que é preciso acalmar a situação.

Segundo ele, “este é um momento em que os líderes devem exercer máxima moderação.”

António Guterres termina a nota dizendo que “o mundo não pode arcar com outra guerra no Golfo.”

Na sua conta oficial no Twitter, a representante especial do secretário-geral da ONU para o Iraque, Jeanine Hennis-Plasschaert, também reagiu à notícia.

Ela pediu contenção de todas as partes para “evitar outro ciclo arrasador de violência e instabilidade regional.” Segundo a represenante, “o Iraque é palco de lutas pelo poder há demasiado tempo” e os iraquianos “merecem estabilidade e paz.”

Ataque

Segundo agências de notícias, o general iraniano Qasem Soleimani, líder da força de elite da Guarda Revolucionária, o líder militar máximo do Irã, foi morto na quinta-feira durante um ataque dos Estados Unidos ao Aeroporto de Bagdá, no Iraque, que matou pelo menos oito pessoas.

O aiatolá Ali Khamenei decretou três dias de luto nacional no Irã e afirmou que haverá uma “severa vingança”.

Parceria – Téla Nón / Rádio ONU