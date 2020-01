Diplomacia de STP conquista o posto de Director Geral da CPLP

Embaixador Armindo de Brito Fernandes, é o novo Director Geral da CPLP. Cargo conquistado através de um concurso de grande competitividade no seio dos países de língua portuguesa. Acompanhe tudo na nota distribuída a imprensa pela CPLP:

A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) lançou um concurso com vista ao recrutamento de um novo Diretor-Geral da Organização. Lançaram-se à disputa do referido cargo 132 candidatos do universo da CPLP, destacando-se 3 de São Tomé e Príncipe. Foi efetuada uma primeira avaliação de que resultou uma short list representativa dos países membros, composta de 10 candidatos, como se indica.

Angola – 1candidato; Brasil -1candidato; Cabo Verde -1candidato;

Portugal/Cabo Verde (dupla-nacionalidade) – 2 candidatos; Guiné Bissau -1 candidato; Moçambique -1candidato; Portugal -2 candidatos; São Tomé e Príncipe -1candidato.

A fase seguinte consistiu na realização de entrevistas com os 10 candidatos, via Skype, perante o corpo de jurados constituído pelos Embaixadores dos países membros da CPLP e o Secretario Executivo. A partir daí, o júri selecionou os dois candidatos melhor classificados, designadamente o são-tomense Embaixador Armindo de Brito Fernandes e um quadro moçambicano para a fase final a qual se traduziu em entrevistas presenciais. Do confronto entre estes dois últimos candidatos sagrou vencedor o diplomata são-tomense que deverá ocupar o cargo de Secretário-Geral da CPLP no próximo mês de fevereiro, por um período de 3 anos.

Tratou-se de um ganho da Diplomacia São-tomense, pois o País passou a estar representado a um nível de destaque no seio da Organização da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Louva-se, nessa conquista, o mérito do candidato nacional e, também, o papel do MNECC de São Tomé e Príncipe e o da Embaixada acreditada em Lisboa

Segue o Curriculum Vitae do novo Diretor-Geral da (CPLP) :