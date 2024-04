CPLP aguarda pelo embaixador Esterline para dinamizar o CCP

São Tomé e Príncipe Preside a CPLP desde agosto de 2023. É através do Conselho de Concertação Permanente, neste caso liderado pelo embaixador de São Tomé e Príncipe em Portugal que os planos de acção são debatidos e implementados.

No entanto o país que definiu a juventude e a sustentabilidade como lema do seu mandato de 2 anos na Presidência da CPLP, exonerou em fevereiro último o embaixador em Portugal, sem de imediato ter nomeado o novo diplomata.

«O Conselho de Concertação Permanente é o órgão que acompanha as actividades do secretariado executivo entre as cimeiras», explicou o secretário executivo da CPLP, Zacarias da Costa.

.A presidência do Conselho de Concertação Permanente da CPLP por São Tomé e Príncipe ficou coxa. «O conselho de concertação permanente está a funcionar sob a presidência de Angola», declarou o secretário executivo da CPLP.

Na quarta-feira 10 de março, o Presidente da República Carlos Vila Nova deu posse ao novo embaixador para Portugal Esterline Género. O novo embaixador chega a Lisboa na manhã de quinta-feira 11 de março.

«Estamos a aguardar o novo embaixador de São Tomé e Príncipe em Lisboa que irá coordenar os trabalhos. Mas isso não significa que não houve coordenação. O encarregado de negócios de São Tomé e Príncipe está temporariamente a substituir o embaixador, enquanto estamos a aguardar pela chegada do embaixador Esterline a Lisboa», explicou o secretário executivo da CPLP.

Liderança do Conselho de Concertação Permanente da CPLP, é uma das principais missões do embaixador Esterline Género. São Tomé e Príncipe recupera tempo perdido para impulsionar ideias e projectos que possam conduzir a CPLP ao encontro da Juventude e da Sustentabilidade.

Em Junho próximo, os ministros dos negócios estrangeiros da comunidade de língua portuguesa reúnem -se em São Tomé.

Abel Veiga