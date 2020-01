STP abriu consulado no território do Saara Ocidental para reforçar cooperação com Marrocos

Visitas sequenciais da nova maioria que é poder em São Tomé e Príncipe ao Reino do Marrocos, prenunciavam um reforço das relações bilaterais.

Casablanca e Rabat são capitais africanas onde mais vezes esteve a Ministra dos Negócios Estrangeiros Elsa Pinto, após a investidura do governo em Dezembro do ano 2018.

Em Outubro de 2019, o Presidente da Assembleia Nacional Delfim Neves acompanhado por uma grande comitiva parlamentar, visitou e permaneceu mais de uma semana em Marrocos.

Assim que o Presidente da Assembleia Nacional regressou ao país, o Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus fez as malas e seguiu viagem no mês de Novembro para Marrocos.

O Procurador Geral da República de São Tomé e Príncipe, Kelve Nobre de Carvalho, também visitou Marrocos em outubro de 2019, tendo assinado acordos de cooperação com a justiça marroquina.

Factos que ilustram a intensa actividade diplomática, política, judicial, que São Tomé e Príncipe desenvolveu com o Reino de Marrocos, durante o ano 2019. Já no início do ano 2020, a Assembleia Nacional através do seu Presidente Delfim Neves, realizou uma cerimónia de importância histórica, que foi a homenagem feita ao Reino de Marrocos, na presença do embaixador do reino de norte de África, pela sua contribuição na luta pela independência de São Tomé e Príncipe.

Já no dia 22 de Janeiro, Elsa Pinto, a Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação regressou a Casablanca, para depois se reunir noutras cidades marroquinaas com as autoridades daquele país.

Desta vez a visita de Elsa Pinto, percorreu as áreas desérticas até chegar a Laayoune. É a capital do território do Saara Ocidental, sob administração do Reino de Marrocos.

Nos primeiros 15 anos após a independência nacional, a política externa de São Tomé e Príncipe, defendia a autodeterminação do povo da República Saarawi Democrática, o território que tem Laayoune como a sua capital.

Após a mudança do regime em 1991, o novo Presidente da República e líder da política externa do país, com base nas competências constitucionais da altura, deu início a mudança da política externa em relação a problemática do Saara Ocidental.

O então Presidente Miguel Trovoada, estimulou diplomacia de proximidade com o Reino de Marrocos. Mas, a inauguração do primeiro consulado de São Tomé e Príncipe no Reino de Marrocos, com localização na capital do Saara Ocidental, parece ser a última “machadada” que o governo dá no sentido do reconhecimento da soberania do Reino Marroquino sobre o Saara Ocidental.

«Eu estava a espera desta pergunta….. É preciso ter em atenção a história contemporânea de São Tomé e Principe. Argélia, Marrocos e vários países contribuíram desde princípio com São Tomé e Príncipe na luta pela independência nacional,….. e sempre tivemos óptimas relações com o Marrocos…… Também quando foi da entrada de Marrocos para a União Africana, apesar de termos uma posição clara em relação ao diferendo, achamos que o Marrocos merecia ter assento na União Africana….», respondeu a Ministra Elsa Pinto, à questão colocada pelo Téla Nón.

A Ministra considera que o consulado inaugurado na capital do território designado de Saara Ocidental, responde aos interesses vitais de São Tomé e Príncipe no sentido de satisfazer as necessidades dos cidadãos nacionais que residem temporariamente em Marrocos.

Elsa Pinto, falava assim das necessidades do dia a dia dos 210 estudantes são-tomenses que estão espalhados por diversas cidades marroquinas. O consulado em Laayoune, vai prestar serviços administrativos aos cidadãos nacionais que estudam em Marrocos.

«Apesar do consulado estar em Laayoune que é uma cidade em franco crescimento, temos a oportunidade de responder as dificuldades que os nossos concidadãos vivem em Marrocos. Face aos imperativos circunstanciais temos que dar respostas as necessidades dos são-tomenses», pontuou a ministra.

Elsa Pinto, reconheceu que o diferendo entre a Frente Polisário, principal movimento independentista do Saara Ocidental e o Reino de Marrocos ainda não está resolvido. A Ministra dos Negócios Estrangeiros de São Tomé e Príncipe atira a bola para as Nações Unidas.

«O diferendo não está ultrapassado, está ainda em sede das Nações Unidas. E nós estamos a espera que todos os países possam estar unanimes no cumprimento das resoluções. Caberá as Nações Unidas fazer o contrapeso, e dizer se o diferendo está ou não está ultrapassado….. Mas neste momento São Tomé e Príncipe tem resolvido o problema que é o de dar resposta imediata aos problemas dos são-tomenses», detalhou Elsa Pinto.

O avanço de São Tomé e Príncipe no aprofundamento das relações bilaterais com o Reino de Marrocos não tem como ser travado.

«O Reino de Marrocos vai ajudar São Tomé e Príncipe na instalação de uma embaixada em Rabat. É o passo mais representativo que pode marcar as relações entre dois países…. Dentro de 15 dias, São Tomé e Príncipe terá aberta a sua embaixada em Rabat no Reino de Marrocos», precisou a Ministra dos Negócios Estrangeiros.

Na defesa e satisfação dos interesses de São Tomé e Príncipe, a Ministra dos Negócios Estrangeiros, contabilizou os ganhos conseguidos nos últimos 12 meses. Anualmente Marrocos garante 1 milhão de euros para financiar o Orçamento Geral do Estado de São Tomé e Príncipe.

Fruto da sua última missão diplomática para inaugurar o consulado em Laayoune, o Governo marroquino decidiu dar melhores condições económicas e sociais aos 210 estudantes são-tomenses que estão distribuídos pelas universidades marroquinas. Marrocos vai pagar renda de apartamento para os estudantes, e garante subsídio de bolsa de estudo no valor de 100 euros mensais a cada estudante são-tomense.

Abel Veiga