PM remodelou o comando das Forças Armadas

Com base na nova lei, revista e aprovada pela maioria parlamentar da anterior legislatura, o Primeiro Ministro e Chefe do Governo, passou a ter competências para promover os oficiais superiores das forças armadas e para nomear e investir os comandantes dos dois ramos das forças armadas, nomeadamente o exército e a guarda costeira.

No dia 31 de Janeiro último, o Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, realizou a primeira remodelação na estrutura de comando das forças armadas. Uma remodelação justificada pelo facto do ex-comandante do exército o Coronel Atanásio Silveira e o ex-comandante da guarda costeira o capitão de mar e guerra Idalécio João, terem passado a reforma.

Assim, o Chefe do Governo, graduou o Tenente Coronel José Maria Menezes à patente de Coronel.

De 55 anos de idade o novo coronel do exército, foi de seguida investido como Comandante do Exército. José Maria Menzes, enquanto oficial superior do exército, desempenhou de 2011 à 2016, as funções de ajudante de campo do ex-Presidente Manuel Pinto da Costa.

A partir do ano 2017 foi enviado para a ilha do Príncipe, para comandar a região militar. O novo coronel deu o salto de comandante militar da região do Príncpe, para Comandante do Exército de São Tomé e Príncipe.

Na mesma cerimónia Jorge Bom Jesus, fez a graduação do capitão de fragata Pedro Afonso de Barros, ao posto de capitão de mar e guerra. Logo de seguida, o oficial da guarda costeira, foi investido como Comandante do segundo ramo das Forças Armadas, a guarda costeira.

Cada vez mais importante na política de defesa nacional a Guarda Costeira, de São Tomé e Príncipe, conta com o apoio mais visível da cooperação militar do Brasil e de Portugal.

Antes de dar posse aos dois novos comandantes militares, o Chefe do Governo, investiu o novo vice-Chefe de Estado maior das Forças Armadas. Trata-se do Coronel Olinto Paquete.

Abel Veiga