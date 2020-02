Elsa Pinto na Cimeira da UA aproveita para reforçar relações com Marrocos

A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Elsa Pinto, representa São Tomé e Príncipe na Cimeira da União Africana que arrancou este domingo em Addis Abeba-Etiópia. A chefe da diplomacia santomense passou em revista os temas do fórum, sob o signo do silenciar das armas, quando se multiplicam os conflitos.

Quando em finais de Janeiro último, regressou de Laayoune, capital do Saara Ocidental, onde inaugurou o primeiro consulado de São Tomé e Príncipe junto ao Reino do Marrocos, Elsa Pinto, anunciou em conferência de imprensa que durante a cimeira da União Africana neste mês de Fevereiro, iria à margem da reunião, reunir-se com o Governo marroquino, para alinhavar aspectos estratégicos da cooperação bilateral.

Em Addis Abeba, Elsa Pinto concedeu entrevista a Rádio França Internacional, onde deixou mais uma vez vincada a escolha de São Tomé e Príncipe, pelo Reino de Marrocos. Pode acompanhar a entrevista em registo audio :