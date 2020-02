Portugal prevê para breve a retirada do navio Zaire de circulação

Destacado em São Tomé e Príncipe desde o ano 2018, no quadro do acordo de cooperação militar entre os Governos santomense e português, o Navio Zaire, deverá ser retirado de circulação.

Segundo o Vice-Almirante Alberto Manuel Silvestre Correia, comandante naval da marinha de guerra de Portugal, a manutenção da embarcação, é cada vez mais cara e difícil.

«Este navio é o último da sua classe, já não temos sobressalentes para este navio. Os sobressalentes ou fabricamos, ou vamos buscar a outros navios da sua classe já abatidos…», explicou o Vice Almirante da marinha portuguesa.

Na cerimónia de troca de comando do navio, na última semana, o Vice Almirante e comandante naval da marinha portuguesa, anunciou aos presentes que o Navio Zaire, tem 48 anos de idade.

«A esperança média de vida para um navio é de 40 anos. Este já tem 48 anos e aparentemente de boa saúde. Tem-se mantido a disponibilidade operacional do navio», precisou.

Com o stock de peças sobressalentes esgotado, o Navio Zaire, que tem sido factor de dissuasão da pirataria marítima nas águas territoriais de São Tomé e Príncipe e do Golfo da Guiné, tem dias contados.

« Não sei o que o futuro nos reserva em termos de continuidade deste navio. Mas Portugal e sobretudo a Marinha portuguesa está empenhado em dar continuidade a este projecto, seja com este navio, ou com outra solução que venhamos a encontrar», garantiu o Vice Almirante Alberto Manuel Silvestre Correia.

Recorde-se que na última semana, o Estado Maior da Marinha de Portugal, decidiu pela rendição do comando do Navio Zaire. Desde o ano passado sob comando do Tenente Borges Mendes, por ordem do Estado Maior da Marinha Portuguesa, o navio passou esta semana para o comando do Tenente Conceição Rosinha(à esquerda na foto abaixo ).

Na cerimónia de passagem de comando, o Tenente Borges Mendes, foi distinguido pelo Estado Maior da Marinha de Portugal.

«O Tenente Borges Mendes, conseguiu o sucesso que não é só dele, mas de toda guarnição. O comandante Borges Mendes, soube interpretar de forma mais competente, e superou as expectativas que a marinha portuguesa tinha em relação a este projecto», declarou o Vice Almirante e Comandante Naval da Marinha Portuguesa, Alberto Manuel Silvestre Correia.

O navio Zaire realizou várias operações de patrulhamento e fiscalização do mar territorial de São Tomé e Príncipe, durante o ano 2019, tendo dissuadido algumas tentativas de pirataria marítima na região.

Ao mesmo tempo, foram desencadeadas diversas operações de busca e salvamento no mar.

«É um projecto de sucesso. Tem visibilidade e impacto. Isto é único são poucos os países que conseguiriam fazer em tão pouco tempo criar uma simbiose dentro de um navio, com uma guarnição de dupla nacionalidade», concluiu o vice-almirante da marinha de Portugal.

O navio Zaire opera nas águas do golfo da Guiné, com uma tripulação composta por militares portugueses e são-tomenses.

Abel Veiga