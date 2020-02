A dita diplomacia económica: o esplendor do contorcionismo*

A prática da diplomacia não é o de pavonear pelas capitais de vários Países, nem tão pouco nas salas de Conferências. É um exercício que exige competência, responsabilidade, respeito e dignidade.

Representa-se um País e um Povo soberanos e defendem-se os seus interesses baseados nos princípios éticos e nos objectivos traçados.

Um País sério não pede ajuda avulsa e de modo atabalhoado. Expõe com clareza e rectidão as dificuldades sejam elas de ordem económica, financeira, social e de segurança com que se depara na execução do Plano de Desenvolvimento Nacional. Neste contexto, o interlocutor (bilateral e/ou multilateral) analisa a exposição e apresenta as possibilidades de cooperação.

O povo não é um mendigo nem o seu representante um arrecadador de esmolas.

Sendo de notoriedade pública que a política externa e interna de São Tomé e Príncipe navega ao sabor das marés dos interesses partidários e pessoais dos Governos que se sucedem, os resultados obtidos nesses “peditórios” estão manchados de indignidade.

A maioria dos dirigentes não tem sentido de Estado. Não sabe ser, nem estar e nem fazer. Em contrapartida quer ter, pouco importa como. Pede-se à homólogos, aos Embaixadores, aos Cônsules Honorários e Empresários.

Pedem-se dinheiro, casas, apartamentos, vestuário e acessórios, equipamentos, mobiliário, bolsas de estudos para familiares, viagens, em suma, tudo o que é possível pedir numa mente desprovida de valores éticos.

As verbas destinadas à satisfação das necessidades do povo são desviadas para realização de objectivos pessoais sob o véu da impunidade.

Há vários anos que as Embaixadas e Missão Diplomática de São Tomé e Príncipe carecem de condições financeiras e materiais para desempenharem eficaz e dignamente as suas funções e executarem as suas tarefas.

Sofrem de atrasos reiterados no envio de transferências para despesas de salários e de funcionamento. Neste momento, os diplomatas e funcionários estão sem salários desde Setembro de 2019 e sem fundos para despesas de funcionamento, desde Junho do mesmo ano.

São Tomé e Príncipe tem Embaixadas em Angola, Bélgica, Cabo Verde, China, Guiné Equatorial, Gabão, Marrocos (?), Nigéria, Portugal, bem como uma Missão Diplomática junto à Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América.

Constato, porém, a ausência de uma Missão Diplomática junto da União Africana, em Adis Abeba, Etiópia.

Apresento em seguida alguns exemplos de funcionalidade das Embaixadas de São Tomé e Príncipe em diversos Países.

Embaixada em Angola: O Chefe de Missão é um Embaixador de carreira e ex ministro dos Negócios Estrangeiros. Sofre com os atrasos das transferências para pagamento de salários e despesas de funcionamento. A residência oficial está num estado de degradação avançada.

Embaixada na Bélgica: A Embaixadora de carreira reside num aparthotel há mais de 2 anos e tem vários meses de renda em atraso. Um diplomata, por descontentamento, regressou ao país…

Não havia dinheiro para pagamentos de seguros de viaturas e a Embaixadora viu-se obrigada durante um largo período, a fazer as suas deslocações em transportes públicos.

Consta que a Embaixadora já pediu a sua demissão há largos meses, mas não obteve resposta.

Embaixada de Cabo Verde: O Chefe de Missão é um Embaixador político. A Embaixada por duas vezes já se viu privada do consumo de água e de energia, por falta de pagamento.

Embaixada na China: A Chefe de Missão é uma Embaixadora política. Há um acordo com a China no sentido desse País garantir o financiamento dos edifícios da Chancelaria e da residência, por um período de 5 anos. A Embaixadora enfrenta vários problemas. Salários em atraso, dificuldades para pagamento dos salários aos funcionários chineses recrutados localmente, falta de verba até para aquisição de combustível para as suas actividades em representação do Estado, pelo que muitas vezes recorre à boleia de colegas.

Embaixada na Guiné Equatorial: Chefiada por uma Embaixadora política. O Primeiro Secretário foi despejado de 3 apartamentos por atrasos nos pagamentos das rendas. A Chancelaria tem largos meses de renda em atraso para além de outras dívidas reescalonadas e deixadas pelo antigo Embaixador.

A Embaixadora e o Primeiro Secretário sobrevivem graça ao apoio de familiares e amigos. Tanto a Embaixadora como o Primeiro Secretário já apresentaram uma Carta Aberta ao Governo sobre a sua situação e obtiveram como resposta, o silêncio. Cansado e desmoralizado com esta situação que ameaça a sua estabilidade familiar, o Primeiro Secretário decidiu requerer um ano de licença sem vencimentos e partir em busca de novos horizontes para si e família.

Embaixada no Gabão: A Chefe de Missão é uma Embaixadora de carreira. A Embaixadora tem acreditação junto à República dos Camarões e na Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC). Responde pela Francofonia e interage com mais de uma dezena de importantes parceiros bilaterais.

O edifício, propriedade de São Tomé e Príncipe, necessita de profundas obras de reabilitação, atendendo ao seu estado de degradação. A Embaixadora e o Primeiro Secretário vivem em apartamentos arrendados. Os atrasos frequentes nos pagamentos das rendas, consequência directa dos atrasos nos pagamentos salariais, expõem-lhes à ouvir impropérios dos Senhorios e ordem de despejo. Ainda por falta de pagamento das facturas a Embaixada sofre cortes frequentes de energia e de internet. Pelo mesmo motivo, o funcionário administrativo mais antigo da Embaixada, no decorrer do último ano, foi por duas vezes alvo de ordem de despejo da sua moradia e sofreu a humilhação de ver os seus filhos expulsos da escola por falta de pagamento de propinas.

Embaixada na Nigéria: Após partida do Embaixador em 2016 a gestão corrente foi confiada à Segunda Secretária na qualidade de Encarregada de Negócios a. i. (ad ínterim). Enfrentando vários problemas de ordem profissional e pessoal, pediu 1 ano de licença sem vencimento e deixou a Embaixada em 2019. Logo depois, o Ministério destacou por um período de 3 meses, um jovem diplomata para gerir a situação. Tendo acabado o subsídio que lhe foi concedido e cumprindo os 3 meses, regressou ao Ministério. A Embaixada ficou entregue ao pessoal local até melhores dias…

Embaixada em Portugal: O Chefe de Missão é um Embaixador político que exerceu o mesmo cargo na República da China (Taiwan). O Embaixador vive num apartamento arrendado, enquanto a residência oficial encontra-se num estado de degradação bastante avançado há mais de uma década. Tem acreditação em Espanha e em Marrocos, onde São Tomé e Príncipe anunciou abrir para breve uma Embaixada que será localmente dirigida por um Encarregado de Negócios político e não a.i. (Inovações da diplomacia Santomense)…

A Embaixada enfrenta o problema de transferências em atraso, como todas as outras Embaixadas, e a situação crónica de doentes evacuados com Junta Médica para Portugal. Devido aos atrasos nos salários, os funcionários têm passado por situações aflitivas que me impeço de detalhar.

Relativamente à situação dos doentes, é deprimente constatar que em 44 anos de independência os dirigentes santomenses continuam inaptos em encontrar, a nível interno, uma solução sustentável para esse problema.

Cerca de 2,700 (dois mil e setecentos) doentes encontram-se em tratamento, a grande maioria vivendo situações sociais deploráveis.

As dívidas com as Pensões e Lares são avultadas enquanto os doentes ameaçam manifestar-se à porta da Embaixada. Embaixada vai caindo no descrédito.

Missão junto às Nações Unidas: A Missão está encerrada. Teve ordem de despejo, as portas seladas e o contencioso foi remetido ao Departamento de Estado Norte Americano. Tem uma dívida de renda de casa no valor de 82,000 (oitenta dois mil dólares) americanos.

O Encarregado de Negócios a.i. já passou por situações dramáticas e humilhantes.

Em pleno Inverno 2018/19 foi-lhe cortado o fornecimento de água, energia e gás. Viu-se obrigado a pedir guarida a um colega de um país amigo. Vive actualmente num outro Estado distante de Nova Iorque e faz diariamente largas horas em transporte público, ida e volta, para assistir às reuniões nas diversas Comissões da ONU.

A Missão não tem transporte e as delegações do MNECC (Ministério dos Negócios Estrangeiros de Cooperação e das Comunidades) que por lá passam ainda deixam dívidas decorrentes do aluguer de viaturas…

Em Dezembro de 2018, o Ministério dos Negócios Estrangeiros realizou o Encontro dos Embaixadores e Chefes de Missão de São Tomé e Príncipe, encontro esse que foi presidido pelo Senhor Primeiro Ministro em presença da Senhora Ministra dos Negócios Estrangeiros e do Senhor Ministro das Finanças.

Os meios de comunicação nacional e estrangeiros destacaram este encontro realçando o apelo lançado pelo Senhor Primeiro Ministro aos diplomatas no sentido de exercerem uma diplomacia económica activa visando a mobilização de recursos para o desenvolvimento sustentável do País.

Perante o cenário tão sombrio de funcionamento das Embaixadas e Missão Diplomática acima descrito, onde os diplomatas se sentem desrespeitados e feridos na sua dignidade, pergunto: Como irão cumprir esse desiderato?

Mesmo no seio dos serviços centrais do MNECC, número significativo de diplomatas têm abandonado as fileiras em busca de melhores horizontes. Uma outra questão vergonhosa é o do atraso no pagamento das quotas: São Tomé e Príncipe não honra as obrigações assumidas. Organização das Nações Unidas: São Tomé e Príncipe tem uma dívida de 800,000 (oitocentos mil) dólares americanos. União Africana: 154,000 (Cento e cinquenta quatro mil) dólares americanos.

Francofonia: 548,000 (quinhentos e quarenta mil) Euros. A quota anual é de 15,000 (quinze mil) Euros.

CEEAC: 900,000 (novecentos mil) dólares americanos.

Comissão do Golfo da Guiné: desconheço o montante, mas sei que há dívidas.

CPLP: São Tomé e Príncipe tem quotas em atraso e o novo Director Executivo já fez referência a essa questão.

Essa postura de mau pagador “caloteiro” é recorrente e o mesmo se verifica junto dos outros Organismos em que São Tomé e Príncipe é membro. O Governo tem recorrido à prática vergonhosa de pedir a outros Países que lhe pague as dívidas.

Aconteceu com a República da China (Taiwan). Acontece com Marrocos e alguns mais.

E os dirigentes dizem, sem o menor pejo e sem pestanejar que somos um Estado de direito, livre e soberano. Haja contenção e limites no ridículo…

São Tomé e Príncipe deveria rever os critérios de avaliação para a abertura de Embaixadas e também os de adesão aos Organismos internacionais e regionais. A situação vigente é simplesmente inaceitável e desprestigiante.

Se apresento penosamente esses exemplos de desorganização e de desgoverno é para se ter a noção da frustração, humilhação e desespero dos diplomatas e funcionários Santomenses no exterior.

A incúria, a corrupção e a impunidade de vários dirigentes ao longo dos anos, fizeram de São Tomé e Príncipe um país sem honra onde os governantes por iniciativa pessoal enviam cartas pedindo milhares e milhões de dólares ou de euros para apoios institucionais, desviados para outros fins, ou para o Orçamento Geral de Estado. Uma verdadeira corrida aos dólares e aos euros apelidado pomposamente de diplomacia económica.

Termino com o esplendor do contorcionismo: Uma missão de cooperação de Marrocos esteve em São Tomé e Príncipe de 2 a 3 de Maio de 2019. No final da missão, foi assinado um comunicado conjunto entre o Chefe da delegação e a Ministra dos Negócios Estrangeiros, cujo antepenúltimo parágrafo reza assim: “S’agissant de la question du Sahara marocain, la partie santoméenne a réitéré sa position constante de soutien à la marocanité du Sahara et à la défense de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc”.

Tradução livre: ” Tratando-se da questão do Sahara marroquino, a parte santomense reiterou a sua posição constante de apoio à marrocanidade do Sahara e a defesa da integridade territorial do Reino de Marrocos”.

O povo santomense se não sabe ficará a saber que em seu nome, o Governo endossa publicamente as teses do ocupante.

A viagem – bilhetes de passagem – da delegação de São Tomé e Príncipe à 33ª Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana, 9 e 10 de Fevereiro de 2020, foi paga por Marrocos.

Não há limites para o opróbrio?

Assim se governa no país do leve-leve e o de deixa andar.

Acredito que um dia chegue a mudança, não por milagre, mas por determinação de cidadãos honestos e determinados a libertar o povo santomense do jugo da mediocridade e da vilania…

*Maria do Nascimento da Graça de Amorim