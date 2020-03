PN recebe tonelada de equipamentos e uniformes para garantir segurança Interna

A cooperação técnico-policial entre São Tomé e Príncipe e Portugal, pretende reforçar as capacidades da polícia nacional, para garantir a segurança dos cidadãos e dos turistas.

Uma posição defendida pelo Coronel da Guarda Nacional Republicana de Portugal, Pedro Costa Lima.

Na cerimónia de entrega ao Comando Geral da Polícia Nacional de uma tonelada de equipamentos de ordem pública e uniforme, o oficial de ligação do Ministério da Administração Interna de Portugal, destacou o empenho do seu país em estreitar a cooperação técnico-policial com São Tomé e Príncipe.

«As suas preocupações para a segurança a tranquilidade e o bem estar da população de São Tomé e dos turistas que visitam São Tomé e Príncipe, são também uma preocupação de Portugal. Em nome do ministro da administração interna de Portugal, manifestar empenho nesta cooperação tão profícua», afirmou o coronel da GNR de Portugal.

O Governo são-tomense, representado pelo Ministro da Defesa e Ordem Interna, o Coronel Óscar Sacramento e Sousa, reconhece que enfrenta dificuldades financeiras, que não permitem o apetrechamento das forças de segurança.

Por isso a importância da cooperação com Portugal.

O momento de entrega dos equipamentos e uniforme, foi considerado pelo ministro da defesa e ordem interna como sendo ímpar. «É um momento ímpar, em que devemos reconhecer a atenção que tem sido disponibilizada a nossa polícia pela guarda republicana de Portugal», pontuou o ministro.

O Coronel Óscar Sousa, anunciou para breve a visita à Portugal, do Comandante Geral da Polícia Nacional, o Super-Intendente Roldão Boa Morte. Visita que segundo o ministro vai permitir a identificação de outras valências de cooperação policial.

Semanalmente a Polícia Nacional, destaca no seu balanço, um ligeiro aumento da criminalidade no país. Através da cooperação internacional, o Governo procura soluções para motivar e dignificar as forças de segurança.

Abel Veiga