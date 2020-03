Parlamento condena assassinato e apela ao melhor uso do armamento na posse dos deputados

A Assembleia Nacional reagiu nesta terça feira ao caso de assassinato de um cidadão são-tomense defronte ao edifício da Polícia Judiciária por um deputado da Nação.

Num comunicado lido pelo secretário da mesa da Assembleia Nacional, foi dito que o órgão de soberania de poder legislativo, «transmite a família enlutada os profundos sentimentos de pesar pela perda irreparável».

A casa parlamentar condenou a acção criminosa perpetrada pelo deputado Deolindo da Mata, da bancada parlamentar do MLSTP, na tarde de segunda feira, contra um cidadão, que realizava câmbio de moedas na praça são-tomense. «A Assembleia Nacional lamenta e condena profundamente o sucedido, e se disponibiliza a colaborar com as demais instituições do Estado e tomar todas as medidas necessárias tendentes a evitar situações como esta que em nada dignificam a casa parlamentar».

No comunicado lido pelo deputado Arlindo Barbosa, a Assembleia Nacional diz que está apreensiva com a onda de criminalidade e de agressividade que o país tem registado.

«A Assembleia Nacional, tem vindo a acompanhar com grande apreensão as ondas de criminalidade e agressividade a nível nacional, e considera que se deva encontrar medidas urgentes para por termo a todos esses actos violentos que nada abonam para o bom nome de São Tomé e Príncipe», frisa o comunicado.

Posse e uso de arma de guerra ou de fogo, é um direito que a lei parlamentar e da República, atribui a todos os 55 depurados a Assembleia Nacional.

A Assembleia Nacional, ficou apreensiva com a criminalidade sanguinária que o deputado perpetrou na praça pública, e decidiu apelar que os demais representantes do povo não façam o uso abusivo do armamento que por lei tem na sua posse.

«Apela a todos os deputados bem como a todas as autoridades militares e para militares detentores de armas de fogo para que não façam o uso abusivo deste instrumento».

Abel veiga