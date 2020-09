Nota de esclarecimento do MNE e Cooperação sobre as relações entre STP e Marrocos

Na nota de esclarecimento de 3 páginas, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, apresenta novos elementos para elucidar a opinião pública, sobre as declarações da Ministra Elsa Pinto, a imprensa após a reunião técnica com a Agência marroquina de cooperação.

No balanço da reunião técnica, realizada na última semana por vídeo conferência, a Chefe da Diplomacia Santomense anunciou para a comunicação social que no capítulo da concertação político-diplomática entre os dois países, «sempre que há eventos internacionais, Marrocos está disposto a financiar as delegações que vão para estes eventos internacionais. Também nos posicionamos para apoiar Marrocos nas suas candidaturas a postos nos organismos internacionais».

Uma declaração de compromisso em matéria de política externa que provocou contestação e repulsa por parte de opinião pública santomense.

Agora na nota de esclarecimento o Ministério dos Negócios Estrangeiros, começa por descrever o novo alinhamento político-diplomático definido por São Tomé e Príncipe nas relações com o Reino de Marrocos. Um novo alinhamento, que segundo a nota foi definido pelo Presidente da República e Chefe de Estado, Evaristo Carvalho, em plena sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, realizada em Setembro do ano 2019.

O Téla Nón coloca a disposição do leitor o texto integral da nota de esclarecimento do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Clique – Nota de Esclarecimento

Abel Veiga