É um desafio lançado pelo Presidente da República Evaristo Carvalho, às forças armadas de São Tomé e Príncipe. Nas celebrações do 45º da institucionalização das Forças Armadas, o Chefe de Estado e Comandante Supremo, destacou o combate em curso contra a Covid-19.

Um combate em que o empenho dos militares dos dois ramos das forças armadas, foi enaltecido, pelo Presidente Evaristo Carvalho. A pandemia impediu a festa tradicional do dia das forças armadas com grande concentração de populares no campo do quartel general. A doença impediu também a realização da escola de recrutas do ano 2020.

«O adiamento como consequência da pandemia será uma oportunidade para retomarmos o exercício para repensar as nossas forças armadas, pois temos mesmo que saber, quantos somos, quantos devemos ser, e como queremos estar..», declarou Evaristo Carvalho.

No discurso aos soldados em formatura na parada do quartel-general, o Chefe de Estado, acrescentou que «o dia 6 de Setembro não deve ter só como ponto, o baptismo dos soldados recrutas, nem os habituais convívios entre as famílias, ou ainda entre as altas chefias. Mas, acima de tudo, de reflexão para que se conheça verdadeiramente que forças armadas são as nossas, se estão adequadas as exigências dos nossos tempos. Que Deus nos abençoe a todos», concluiu, Evaristo Carvalho.

No ano em que celebra 45 anos da sua existência, as forças armadas de São Tomé e Príncipe envolveram-se num combate difícil que continua activo. A luta contra a Covid-19.

O Brigadeiro Idalécio Pachire, Chefe de Estado Maior das Forças Armadas, destacou a bravura dos seus soldados.

«Foi relevante e notória a postura e actuação das forças armadas de São Tomé e Príncipe, na colaboração com as demais instituições na luta contra este flagelo no seio da sociedade santomense», precisou.

A pandemia provocou mudanças nas operações das forças armadas. Este ano não houve escola de recrutas. As celebrações do dia das FASTP, decorreram no interior do quartel de moro, e a porta fechada. Não houve a habitual concentração das populações no campo do quartel, para assistir o juramento de bandeira dos novos soldados

O Chefe de Estado Maior, destacou a presença do navio Zaire, que garante a fiscalização da zona económica exclusiva do país. O brigadeiro Idalécio Pachire, saudou os amigos de Brasil e de Portugal, que ficaram em São Tomé, para junto as forças armadas, lutar contra a Covid-19.

«Aproveito esta oportunidade para saudar os militares portugueses de cooperação no domínio da defesa, e a guarnição do Navio Zaire, assim como os militares da República Federativa do Brasil que se mantiveram em São Tomé e Príncipe, apesar das alterações sanitárias vividas nos últimos meses», afirmou o Chefe de Estado Maior.

Distanciamento físico foi regra nas celebrações do 45º aniversário das FASTP.

Abel Veiga