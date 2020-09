Que seja sempre abençoado, São Tomé e Príncipe

Minha missão como embaixador aqui terminará em breve e regressarei à China. Foi uma honra profunda ter sido o primeiro embaixador residente da China junto a São Tomé e Príncipe, após o restabelecimento das relações diplomáticas entre os nossos dois países. Queria agradecer sinceramente a todos pelos apoios e ajudas no exercício das minhas funções.

Nos últimos três anos e meio, tive o imenso prazer em percorrer muitas localidades e fazer muitos amigos, tendo apreciado as belas paisagens naturais deste país de terra verde e a simplicidade e simpatia do seu povo. Todos esses momentos ficarão para sempre guardados na minha memória.

Nos últimos três anos e meio, tive o privilégio de testemunhar e participar no processo da retomada global e rápido desenvolvimento das relações entre a China e São Tomé e Príncipe. Constatam-se os trabalhos ombro-a-ombro dos pessoais dos nossos dois países nas áreas de agricultura, energia, luta contra o paludismo, educação, cultura, saúde, infraestrutura, capacitação dos recursos humanos, etc., e em particular, na actual luta contra a Covid-19.

O conhecimento mútuo entre a China e São Tomé e Príncipe tem-se aprofundado cada dia mais. Sendo ambos países em desenvolvimento, regozijamo-nos com progressos alcançados pelo outro, sentimo-nos da mesma maneira as dificuldades do outro, e ajudamo-nos mutuamente sempre que necessário com toda sinceridade. Estou convencido de que, São Tomé e Príncipe desenvolverá cada vez mais e melhor, e que as relações China-São Tomé e Príncipe, baseadas na igualdade, confiança mútua e cooperação ganha-ganha, crescerão numa árvore frondosa e extremamente frutífera.

Neste momento da despedida, confesso que já me apaixonei por este lindo país insular repleto de charme e tranquilidade, e que ama e valoriza a cultura leve-leve. Lembro-me de que, quando pela primeira vez provei o safu, amigos santomenses me disseram: quem come safu volta a São Tomé. Ficarei à espera com ansiedade por esse dia.

Seja sempre abençoado, São Tomé e Príncipe.

Sejam sempre abençoados, meus queridos amigos.

Bem hajam e até sempre.

Wang Wei

Embaixador da China

(Obs.: Como não foi possível a realização da habitual recepção de despedida, devido à pandemia de COVID-19, o Embaixador Wang Wei resolveu em enviar esta mensagem para despedir-se de todos.)