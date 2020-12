CEMGFA de Portugal condecorou Comandante da Guarda Costeira de STP

ALMIRANTE CEMGFA CONDECORA MILITARES PORTUGUESES E SANTOMENSES NO ÂMBITO DA MISSÃO DO NAVIO PATRULHA “ ZAIRE” EM SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA) portuguesas, Almirante António Silva Ribeiro, condecorou com a Medalha Cruz de São Jorge, o Comandante da Guarda Costeira da República Democrática de São Tomé e Príncipe, Capitão-de-Mar-e-Guerra Pedro Barros, o Comandante cessante do navio, Primeiro-Tenente Guilherme Rosinha, e outros militares portugueses e santomenses da guarnição do navio patrulha “Zaire” que, pelo seu elevado desempenho, contribuíram para o fortalecimento das relações entre as Forças Armadas Portuguesas e Santomenses.

A cerimónia, presidida pelo Ministro da Defesa Nacional, Professor Doutor João Gomes Cravinho, realizou-se no dia 19 de dezembro, no Bairro da Cooperação Portuguesa em São Tomé.

O evento contou ainda com a presença da Encarregada de Negócios a.i. da Embaixada de Portugal, Dra. Joana Vasconcelos e de altos dignitários santomenses, dos quais se destacam o Ministro da Defesa e Ordem Interna, Coronel Óscar Sousa, o Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Brigadeiro Idalécio Pachire e o Comandante do Exército, Coronel José Maria Menezes.

A Medalha Cruz de São Jorge é uma medalha privativa do Estado-Maior-General e destina-se a galardoar os militares e civis, nacionais ou estrangeiros que, no âmbito técnico-profissional, revelem elevada competência, extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais, contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Estado-Maior-General das Forças Armadas.

Fonte : Adido de Defesa da Embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe.