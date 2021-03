“Queima de lixo e fumo na Penha é de barbas brancas..”

A declaração é de Adelino Lucas, Secretário de Estado da Comunicação Social. À saída da reunião de Alto Nível sobre a Covid-19, na tarde de terça-feira, o secretário de Estado que recorrentemente é porta-voz do Governo, salientou as barbas brancas, de um fenómeno que é crime ambiental, denunciado recentemente no Téla Nón, pela cidadã Euridice Semedo Medeiros.

Trata-se da queima do lixo que é depositado, na Lixeira da Penha, e o consequente fumo que cobre toda a região de Água Grande. Fumo as vezes de cor branco. A mesma cor das barbas anunciadas pelo Secretário de Estado da Comunicação Social, que por sinal reside nas proximidades da lixeira da Penha.

«Estamos a falar de fumo que é um problema que não é de hoje…», afirmou Adelino Lucas.

Fumo que é inalado por mais de 70% da população do país, resultante de queimadas de barbas brancas. «A questão do lixo é muito antiga, e vem-se queimando há muito tempo. A queima de lixo na penha é um problema de barbas brancas..», pontuou o porta voz do Governo, e no caso concreto de terça feira, porta voz da reunião de Alto Nível.

Questionado por um dos jornalistas sobre o impacto ambiental, destas queimadas de lixo com barbas brancas, o secretário de Estado da Comunicação Social, preferiu descrever a história das lixeiras a céu aberto em São Tomé. Um processo que segundo as palavras do secretário de Estado, é comparado aos filmes de mutantes.

«Se conhecerem bem a história das lixeiras de São Tomé, lá(Penha) é a terceira lixeira. A primeira lixeira foi onde está agora o mercado de Bôbô Fôrro…. A segunda Lixeira é onde está hoje o hotel Omali Lodje. É necessário que reconheçamos que as coisas estão a sofrer mutações…..», explicou.

Lixo a céu aberto continua a sofrer mutações em São Tomé. «Os sucessivos governos têm este problema nas mãos como uma das prioridades. É necessário que se produza uma incineradora que dê resposta a esta situação….», acrescentou Adelino Lucas.

Enquanto porta-voz da reunião de Alto Nível, que analisou o comportamento da Covid-19 no país, o secretário de Estado da Comunicação Social, garantiu aos jornalistas que a questão da inalação pela população, do fumo da Lixeira da Penha carregado de dioxinas «esteve totalmente fora desta reunião de hoje», concluiu.

Abel Veiga