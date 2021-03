Avião militar de Portugal posicionou-se em São Tomé para exercício Obangame

Segundo uma nota de imprensa da embaixada de Portugal, a aeronave P-3c da Força Aérea portuguesa que está destacado no aeroporto de São Tomé, participa no exercício Obangame Express em São Tomé e Príncipe.

«Uma aeronave P-3C CUP + da Força Aérea Portuguesa, com um destacamento de 36 militares da Esquadra 601 – “Lobos”, participou, a partir do aeroporto de São Tomé e Príncipe, no exercício OBANGAME EXPRESS 2021, que decorreu até dia 27 de março e realizou vários voos no âmbito da cooperação bilateral com este país, contabilizando um total de 35 horas de voo», explica a nota de imprensa da embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe.

Segundo a nota de imprensa o exercício é conduzido pelo Comando Africano dos Estados Unidos (United States Africa Command – U.S. AFRICOM), e contou com a participação de 32 países e teve como principal objetivo promover a segurança global e capacitar os países do Golfo da Guiné, com as capacidades necessárias para darem uma resposta às atividades ilícitas no mar, onde se destaca o combate contra a pirataria, o narcotráfico e a delapidação abusiva dos recursos marinhos.

A par da missão militar, a nota informa que o destacamento português desenvolveu diversas atividades de cariz social, nomeadamente, a entrega de material escolar e roupas a instituições locais e recebeu a visita de alunos da escola “Saídos da Casca”, que tiveram a oportunidade de conhecer a aeronave dos “Lobos”.

A nota de imprensa termina com o relato segundo o qual, a aeronave descolou em 27 de março para Cabo Verde, onde vai realizar operações no âmbito da cooperação bilateral com este país.

Durante a estadia em São Tomé, o comandante do destacamento, Major Hélder Ferreira apresentou cumprimentos protocolares ao Ministro da Defesa e Ordem Interna, Coronel Óscar Sousa e ao Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe, Brigadeiro Idalécio Pachire. Posteriormente, o destacamento recebeu a visita do Diretor da Agência Nacional de Petróleo, Olegário Tiny, e do Embaixador de Portugal neste país, Rui Carmo acompanhado pelo Adido de Defesa, Coronel Costa Reis.

Fonte : Adido de Defesa da Embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe