“Mar aberto 2021” reforça presença da marinha portuguesa em STP

Segundo uma nota da embaixada de Portugal que chegou a redacção do Téla Nón, o navio patrulha oceânico NRP Setúbal tem previsto fundear no dia 04 de abril em São Tomé, na Baía de Ana Chaves.

A nota acrescenta que o navio permanecerá em São Tomé até ao dia 08 de abril. Período em que desenvolverá várias ações de apoio «à Cooperação no Domínio da Defesa e ao Projeto de Capacitação da Guarda Costeira deste país lusófono», refere a nota de imprensa.

A manutenção dos sistemas de comunicações da guarda costeira santomense, é uma das tarefas que os marinheiros do navio Setúbal vão realizar em São Tomé. Também será dado apoio logístico ao navio Zaire da marinha portuguesa, que está destacado em São Tomé e Príncipe desde o ano 2018.

«As atividades que serão levadas a cabo pelos militares do NRP Setúbal na recuperação e manutenção dos sistemas de comunicações da Guarda Costeira, apoio logístico ao NRP Zaire e às Forças Armadas de São Tomé e Príncipe», sublinha a nota de imprensa.

A embaixada de Portugal, através do seu adido de defesa chama a atenção para o facto serem realizadas actividades de cariz social, durante a presença do navio Setúbal.

«Entrega de material escolar, brinquedos e roupa a instituições locais. Importa referir, ainda, que a entrega do material ao NRP Setúbal foi realizada na fase de aprontamento do navio para a missão Mar Aberto na Base Naval de Lisboa, no final do mês de fevereiro, tendo a iniciativa da angariação de material sido desenvolvida por militares de bordo», frisa a nota de imprensa.

O contexto da intervenção do navio de guerra NRP nas águas nacionais é definido como sendo no âmbito da missão Iniciativa Mar Aberto que tem como principal objetivo contribuir para o esforço internacional de capacitação dos países do Golfo da Guiné em matéria de segurança marítima e combate às atividades ilícitas no mar, através do projeto piloto da União Europeia de Presenças Marítimas Coordenadas.

Artur Jorge Martins Dias Marques, capitão de fragata da marinha portuguesa, é o comandante do navio oceânico Setúbal. A nota diz, que a embarcação possui uma guarnição de 58 militares, «onde se inclui uma equipa de abordagem, uma equipa de mergulhadores, um oficial médico naval e ainda um aspirante a oficial da Escola Naval em estágio».

Abel Veiga

Fonte : Adido de Defesa da embaixada de Portugal em STP