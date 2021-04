Índice de pobreza dispara após 10 anos de estagnação

Primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, anunciou que o índice da pobreza voltou a subir em São Tomé e Príncipe, após 10 anos de estabilidade. Segundo o Chefe do Governo, por causa dos impactos da Covid-19 neste ano 2021 a pobreza sobe para 65,2 % da população.

«A pobreza deverá aumentar pela primeira vez, em 10 anos. Era estimada em 62.3% em 2019 e agora deve aumentar para 65,2%...», afirmou Jorge Bom Jesus.

Durante o Diálogo Político com a União Europeia realizado no Palácio do Governo, o primeiro ministro, apresentou também as cifras do impacto da Covid-19 sobre a economia e a sociedade.

«Durante a emergência da Covid-19, cerca de 28% da população activa dos quais 70% no sector informal especialmente mulheres parou temporariamente de trabalhar. Possivelmente cerca de 15% dos 28% da população activa afectada pela Covid-19, não recuperam mais os seus empregos..», acrescentou.

É neste cenário de desemprego, perda de renda e de pobreza galopante, que o Governo santomense negoceia com a União Europeia, o novo pacote de cooperação para os próximos 7 anos.

Jorge Bom Jesus, defendeu a continuidade dos projectos nos sectores da boa governação e democracia, com destaque para a reforma da justiça, a produção de dados para planificação do desenvolvimento, «refiro-me ao recenseamento da população, a gestão das finanças públicas, e a luta contra o branqueamento de capitais», precisou.

Na área social São Tomé e Príncipe pretende dar sequência aos projectos no sector da água e saneamento do meio, e na área de transição verde, o primeiro-ministro defendeu a intervenção da União Europeia «na área do ambiente, agricultura e pescas».

Segundo dados divulgados pela embaixadora da União Europeia, Rosário Bento Pais, nos últimos 7 anos, a União Europeia disponibilizou 23 milhões de euros para financiamento directo ao orçamento geral do Estado, com destaque para o sector da água e saneamento do meio.

«Temos também projectos na área da agricultura, na área de combate a violência contra as mulheres e as crianças. Todos os anos temos um programa de 700 mil euros para a sociedade civil e os direitos humanos. Temos linhas de financiamentos em quase todos os quadrantes», declarou a embaixadora da União Europeia.

Segundo Rosário Bento Pais, no total o financiamento da União Europeia aos sectores sociais e económicos de São Tomé e Príncipe para o período 2014 – 2020 ultrapassou os 50 milhões de euros.

Contribuição de um dos principais parceiros de desenvolvimento do país, mas que não conseguiu evitar o aumento da pobreza, provocada segundo Jorge Bom Jesus, pela Covid-19.

Pobreza galopante é um indicador crítico e preocupante para São Tomé e Príncipe, que no entanto é um país de referência na África Central no domínio dos direitos humanos.

«Em termos dos direitos humanos, temos um país que tem sido exemplar aqui na região e que pode dar um exemplo muito bom para a sub-região e mesmo para o continente.», concluiu a embaixadora da União Europeia, Rosário Bento Pais.

Os embaixadores de Portugal, França, e da Espanha acreditados junto ao Estado santomenses também participaram no diálogo político entre a União Europeia e o Governo santomense.

Abel Veiga