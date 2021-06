Cotas em atraso : STP deve à ONU 829.888 dólares

Segundo a imprensa internacional a dívida acumulada por São Tomé e Príncipe junto a Organização das Nações Unidas ultrapassa os 800 mil dólares, e o caso entrou na agenda da Assembleia Geral da ONU na última terça feira.

Foi o próprio secretário geral das Nações Unidas António Guterres quem enviou uma carta ao Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, Volkan Bozkir, anunciando que « São Tomé e Príncipe, Comores e a Somália estão com valores em atraso à ONU».

São Tomé e Príncipe faz parte do grupo de 3 países africanos, cujo atraso no pagamento das cotas para a ONU, já atingiu mais de 800 mil dólares. Atraso que se arrasta no tempo e que põe em causa o direito de voto do país na Assembleia Geral das Nações Unidas.

No entanto, por condescendência a ONU decidiu dar possibilidade aos 3 países devedores, de exercerem o direito de voto na actual sessão da Assembleia Geral que termina no próximo mês de Setembro.

São Tomé e Príncipe deve pagar 829.888 dólares à ONU, para evitar a perda do direito de voto na Assembleia Geral já a partir do próximo ano. Comores também deve 871.632 dólares em cotas e a Somália 1.443.640 dólares.

Segundo a imprensa internacional a ONU decidiu nesta semana tirar direito de voto na Assembleia Geral a República Centro Africana e ao Irão. Decisão tomada devido ao excesso de dívidas acumuladas por esses dois países junto a ONU.

Para recuperar o direito de voto na Assembleia Geral das Nações Unidas, a República Centro Africana deve pagar 29.395 dólares e o Irão um total de 16 milhões de dólares.

Abel Veiga